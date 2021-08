Atlético Madrid telt 26 miljoen euro neer voor olympisch kampioen

Woensdag, 25 augustus 2021 om 13:23 • Jeroen van Poppel

Atlético Madrid heeft na Rodrigo de Paul zijn tweede grote zomerse aanwinst binnen. De landskampioen van Spanje maakt via de officiële kanalen melding van Matheus Cunha. De 22-jarige spits komt over van Hertha BSC, dat volgens Fabrizio Romano een bedrag van 26 miljoen euro ontvangt. Cunha heeft tot medio 2026 getekend in het Wanda Metropolitano.

Hertha BSC wilde volgens Duitse media dertig miljoen euro voor Cunha, maar is dus akkoord gegaan met een iets lager bedrag. Wel moet Atlético tien procent van het bedrag bij doorverkoop overmaken naar Berlijn. Cunha kwam bij de Madrilenen in beeld toen duidelijk werd dat Dusan Vlahovic niet los te weken was bij Fiorentina. Ook Moise Kean van Everton werd overwogen door Atlético, maar Cunha kreeg de voorkeur.

Cunha is een veelzijdige aanvaller die de meeste wedstrijden in zijn carrière als nummer negen speelde, maar ook op beide flanken en als schaduwspits uit de voeten kan. Op die laatste positie speelde Cunha deze zomer op de Olympische Spelen, een toernooi dat hij met Brazilië wist te winnen. In de finale tegen Spanje (2-1 na verlenging) maakte hij het eerste doelpunt.

Voor Cunha betekent zijn transfer naar Atlético Madrid een einde aan een korte periode bij Hertha BSC, waarvoor hij anderhalf jaar speelde. De aanvaller speelde voor Coritiba FC, FC Sion en RB Leipzig, alvorens de club uit Berlijn achttien miljoen euro neertelde om hem tot de zomer van 2025 vast te leggen. In totaal 40 wedstrijden voor Hertha was Cunha goed voor 13 doelpunten en 10 assists.