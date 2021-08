Ook Sergio Busquets maakt groot financieel gebaar aan Barcelona

Barcelona is erin geslaagd om ook met Sergio Busquets en Sergi Roberto een akkoord te sluiten over uitstelbetaling van hun salaris, zo meldt La Vanguardia. Met Busquets is een verdergaande overeenkomst gesloten: de 33-jarige middenvelder staat ongeveer 25 procent van zijn salaris af en accepteert dit seizoen een uitstel van 60 procent van zijn loon.

Zoals bekend zit Barcelona in enorme financiële problemen en daarom is president Joan Laporta om tafel gegaan met de aanvoerders uit de selectie. Maandag werd al bekend dat Jordi Alba akkoord is met een verlaging van 25 procent van zijn salaris en daarnaast 60 procent van zijn salaris uitgesteld betaald krijgt. Met Busquets is nu dezelfde regeling afgesproken. Het uitgestelde bedrag wordt alsnog uitbetaald over de resterende contractjaren van de spelers. Alba ligt tot medio 2024 vast, terwijl Busquets tot medio 2023 aan boord blijft.

Voor dit seizoen is overeengekomen dat beide spelers afzien van een groot deel van hun variabele inkomsten. Die zijn bijvoorbeeld gebaseerd op het spelen van een aantal wedstrijden in LaLiga en de Champions League. De bedoeling is dat Alba en Busquets daarmee ongeveer 25 procent van hun salaris inleveren. Ze behouden wel recht op andere, moeilijker te behalen bonussen, bijvoorbeeld voor het winnen van prijzen.

De situatie van Roberto ligt iets anders. De rechtsback annex middenvelder ligt nog maar één seizoen vast, maar de bedoeling is dat hij zijn contract gaat verlengen. Wel heeft Roberto al zijn jawoord gegeven aan een uitstel van veertig procent van zijn salaris. Hij hoeft geen salaris in te leveren. De verwachting is dat Roberto zijn contract met twee seizoenen zal verlengen tot medio 2024.

Twee weken geleden maakte Gerard Piqué ook al een geste richting Barcelona. De centrumverdediger ging eveneens akkoord met een aanzienlijke loonsverlaging en maakte het daarmee mogelijk voor zijn club om Memphis Depay en Eric García in te schrijven voor LaLiga. Barcelona mocht dat daarvoor niet doen vanwege een overschrijding van de salarislimiet in de Spaanse competitie.