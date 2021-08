PSV doet zaken met Everton en presenteert veelzijdige verdediger

Woensdag, 25 augustus 2021 om 12:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:33

PSV neemt Nathan Markelo over van Everton, zo brengt de Eindhovense club woensdag officieel naar buiten. De 22-jarige rechtsback sluit wel in eerste instantie aan bij het beloftenelftal van PSV, dat wordt getraind door Ruud van Nistelrooij. Voor Markelo is het een terugkeer op de Nederlandse velden, want afgelopen seizoen werd de jonge mandekker door Everton verhuurd aan FC Twente. Het gaat in Eindhoven om een contract tot volgend jaar zomer.

Markelo kwam in de jaargang 2020/21 tot dertien wedstrijden in het shirt van Twente. Als speler van Everton kreeg de kersverse PSV-aanwinst in de afgelopen jaren nooit speeltijd in de hoofdmacht. Wel bracht Markelo het tot 59 wedstrijden in het Onder 23-elftal van the Toffees. De veelzijdige verdediger werd vier jaar geleden door Everton opgepikt uit de jeugdopleiding van FC Volendam.

Een nieuwe RB/CV/CVM voor Jong PSV. Nathan Markelo komt over van @Everton. Welkom bij de club, Nathan! ??#PSVAcademy — PSV (@PSV) August 25, 2021

Markelo poseert woensdag met hoofd opleidingen Ernst Faber met het shirt van PSV, nadat door beide partijen de handtekeningen onder het contract zijn gezet. Men hoopt in Eindhoven te kunnen profiteren van de veelzijdigheid van de zomeraanwinst. “Markelo speelt voornamelijk als rechtsback, maar kan ook centraal in de verdediging en op het middenveld uit de voeten“, zo valt te lezen in de persverklaring rondom de komst van de verdediger.