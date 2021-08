Arsenal hard op weg om drie overbodige grootverdieners te slijten

Woensdag, 25 augustus 2021 om 12:11 • Jeroen van Poppel

Arsenal gaat in de laatste transferweek aanzienlijk besparen op zijn salarislasten. The Gunners zijn al akkoord met Fiorentina over een huurperiode voor Lucas Torreira, zo meldt Fabrizio Romano. Verder is de verwachting dat ook Willian en Sead Kolasinac nog deze transferwindow elders ondergebracht worden.

De aanstaande uitgaande transfers komen voor Arsenal als geroepen, omdat manager Mikel Arteta toch geen prijs meer stelt op de aanwezigheid van het drietal. Torreira wordt voor anderhalf miljoen euro uitgeleend aan Fiorentina, dat de Uruguayaanse middenvelder daarna voor vijftien miljoen euro kan inlijven. Torreira kwam drie jaar geleden voor een kleine dertig miljoen euro naar Arsenal, maar wist niet volledig aan de verwachtingen te voldoen en werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Atlético Madrid. De 25-jarige Zuid-Amerikaan staat na 89 wedstrijden voor Arsenal op 4 goals en 6 assists.

Daarnaast wil Arsenal ook dolgraag afscheid nemen van Willian, die een jaar geleden transfervrij werd ingelijfd voor een astronomisch salaris van dertien miljoen euro per jaar. De Braziliaanse vleugelspits mag na een compleet mislukt seizoen transfervrij vertrekken en heeft een aanbod van Corinthians in overweging, zo weet Romano. Hoewel Willian liever in Europa actief wil blijven, heeft de Braziliaanse club 'enorme kansen' om hem terug te halen. De 33-jarige Willian speelde 37 keer voor Arsenal, waarin hij 1 keer scoorde en 7 assists gaf.

Tot slot is Kolasinac op weg naar Fenerbahçe, zo melden Romano en Football.london. De 28-jarige linkervleugelverdediger ligt nog maar één seizoen vast bij Arsenal en heeft van Arteta te horen gekregen te mogen vertrekken. Bij Fenerbahçe kan Kolasinac herenigd worden met Mesut Özil, die in januari al van Arsenal naar de Turkse topclub verhuisde. Kolasinac, die afgelopen half jaar op huurbasis voor Schalke 04 speelde, speelde 113 wedstrijden voor Arsenal, waarin hij goed was voor 5 goals en 15 assists.