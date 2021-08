‘Als je daarna opvalt tegen Nederlandse topclubs, is dat wat ik voor ogen had'

Donderdag, 26 augustus 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 17:41

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Vicente Besuijen, die een jaar geleden bij ADO Den Haag terugkeerde in Nederland en nu in de strijd om promotie ondanks zijn jonge leeftijd een van de ervaren spelers in de selectie is.

Door Chris Meijer

Tamelijk comfortabel beweegt Vicente Besuijen zich over het Sportpark Prinses Irene. Praatje hier, praatje daar: in de hectiek die ADO Den Haag nog altijd in zijn greep houdt, straalt de pas twintigjarige aanvaller rust uit. "Ik heb persoonlijk de knop wel moeten omzetten. Ja, daar ben ik eerlijk in. Dat was niet makkelijk", bekent Besuijen, terwijl hij even in de verte over het kunstgrasveld tuurt waar ADO Den Haag zojuist getraind heeft. Hij heeft bij de start van de voorbereiding de nodige handen moeten schudden, want er zijn weinig spelers overgebleven die vorig seizoen al structureel deel uitmaakten van de selectie. Acht, om precies te zijn. Maar liefst zeventien spelers lieten ADO Den Haag na de degradatie van afgelopen seizoen achter zich. Besuijen knikt en zegt enigszins met gevoel voor understatement: "Het is niet makkelijk om met een hele nieuwe groep te beginnen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Had Besuijen zelf voor zijn vakantie gedacht dat hij nog bij ADO Den Haag aan het seizoen zou beginnen? "Jawel", antwoordt hij na een korte stilte. Om zijn antwoord toch wat kracht bij te zetten, herhaalt hij de bevestiging een aantal keer. "Natuurlijk wil je in de Eredivisie blijven, dat sowieso. Ja, lastig. Je wilt als speler het hoogste bereiken. Ik had wel gedacht dat ik na de vakantie terug zou komen bij ADO Den Haag, want ik heb een contract. Maar ik wil ook zeker in de Eredivisie spelen. Dat is niet in mijn handen, ik kan alleen op mijn spel focussen. Je moet je niet focussen op de hectiek, je probeert je een beetje daarvan af te zonderen. Als je je focust op het voetbal, haal je er plezier uit."

De degradatie maakte geen deel uit van het plan dat Besuijen anderhalf jaar geleden in Rome nog voor zichzelf uitstippelde. Hij speelde sinds 2017 in de jeugdopleiding van AS Roma, dat hem weghaalde bij FC Volendam. Na drie jaar in de zogenaamde Primavera - het hoogste jeugdelftal - achtte hij zichzelf klaar voor een volgende stap. “Ik had bij AS Roma kunnen blijven. Het was alleen het plan om me dan te verhuren, dat zag ik niet zitten. Ze hadden een plan over de lange termijn. Ik wilde gewoon wedstrijden spelen, in de Eredivisie. Het was echt mijn bewuste keuze om terug te gaan naar Nederland", vertelt Besuijen. Dat hij besloot om niet te verlengen bij AS Roma, had alleen gevolgen voor zijn laatste jaar.

"Als je niet verlengt, laten ze je in je laatste maanden niet spelen. Toen kwamen ze toch nog met een nieuw bod, maar we zaten niet op één lijn. Dat is vervelend. Ja, vervelend. Dat is de reden dat ik minder heb gespeeld in het laatste jaar. Het team vond het ook raar dat ik niet speelde. Ik zat bij Oranje, was altijd basisspeler en stond er opeens naast. Telkens moest ik herhalen dat we aan het onderhandelen waren. Want ja, je wil het team ook niet verstoren door te zeggen dat je een ander plan hebt. Ik moest keer op keer naar de training, terwijl ik voor mezelf al een plan getrokken had. Dat is best lastig. Ik ben best wel standvastig in wat ik zeg en waarin ik geloof. Ik zeg niet zomaar wat, alleen als ik er echt in geloof. Als ik terugdenk aan die tijd, kom ik toch tot de conclusie dat ik er sterker uitgekomen ben. Maar het was niet altijd makkelijk en leuk. Als je dan even later opvalt tegen Nederlandse topclubs, is dat wel wat ik voor ogen had", legt hij uit. Ondanks dat het laatste jaar wat moeizaam was, kijkt Besuijen met plezier terug op zijn tijd in Rome.

Van FC Volendam naar AS Roma: ‘Nainggolan heeft me echt op weg geholpen’

Voetbalzone sprak eerder met Vicente Besuijen toen hij nog bij AS Roma speelde. Lees artikel

“Ik ben heel jong, maar ik heb heel veel ervaring. Door de trainingen bij het eerste elftal. Dat gaf me bij ADO Den Haag sneller het gevoel dat ik een basisplek kon veroveren, want bij Roma trainde ik met Edin Dzeko, Justin (Kluivert, red.) en El Shaarawy. Daar kon ik ook mee. Dus ik kwam met wat meer bravoure binnen. Tactisch en fysiek heb ik veel geleerd, hoe je naast de trainingen in jezelf kan investeren. Je wordt wat sneller volwassen, dat is het. Je moet meegaan in dat niveau, zo snel mogelijk. Als je dat niet doet, word je teruggezet. Het is heel snel leren en accepteren. Zo gaat het in Italië.” Als hij gevraagd wordt naar de speler van wie hij het meest geleerd heeft, moet hij even nadenken. Met Radja Nainggolan (‘Af en toe stuurt hij me nog random een berichtje’) en Justin Kluivert had hij bij AS Roma een goede band. “Die band met Justin werd sterker, af en toe heb je alleen elkaar. Dan moet je grapjes maken, je vrienden facetimen of op de PlayStation spelen. Waar hij overigens niet zo goed in is.” Besuijen lacht. “Ik denk dat hij ook veel aan mij heeft gehad, al had hij ook Rick (Karsdorp, red.). Het type spel moet een beetje bij je passen. Justin en ik zijn dezelfde spelers, dus ik weet niet of het spel van Roma bij ons past. Dat heb ik zeker meegenomen in mijn besluit om te vertrekken.”

Maar Kluivert of Nainggolan is niet de speler van wie Besuijen het meest leerde in Rome. “Ik denk Kevin Strootman, ja”, antwoordt Besuijen na het even overpeinsd te hebben. “Los van dat ik niet echt veel met hem omging. Hij is als eerst in de gym, zit na de training weer in de gym, laat zich behandelen: dat soort dingen gaan buiten het voetbal om, maar horen er wel bij. Hij had in de ochtend altijd zijn fruit en yoghurt klaarliggen, de mensen daar wisten precies wat hij wilde en wanneer hij dat wilde. Hij was heel bewust met zijn voeding bezig. Ik heb er respect voor gekregen wat hij er voor overhad.” Het zijn lessen die Besuijen, in zijn eigen woorden, allemaal in zijn rugzakje gestoken heeft. Dat rugzakje werd vorig seizoen ook behoorlijk gevuld.

“Ik kwam als een talent en misschien had niet iedereen verwacht dat ik heel veel zou spelen, maar ik heb een basisplaats veroverd en hier en daar laten zien wat ik kan. Ik kan nog veel meer, maar ik heb toch… Hoe zeg je dat?” Besuijen laat even een stilte vallen om het juiste woord te vinden. “Flarden van mezelf laten zien. Tegen Ajax en Feyenoord speelde ik een aardige wedstrijd, daarin kon ik dingen van mezelf laten zien. Ik ben niet tevreden, dat niet. Het is moeilijk geweest, door de hectiek en het feit dat het team niet draaide. Maar ik weet dat ik beter kan, dus ik moet nóg meer de bal opeisen, nóg meer acties maken, nóg meer schieten en nóg betere statistieken neerzetten.” In een hectisch jaar, waarin ADO Den Haag uiteindelijk degradeerde, had Besuijen veel aan zijn geloof en aan Gianni Zuiverloon. “Hij heeft me uitgelegd dat ik er alleen maar ervaring mee zou opdoen. Dat had ik zeker nodig, een soort broer. Het is niet leuk, maar achteraf word je er sterker en wijzer van. Je moet het omzetten in iets positiefs.”

Met twee assists maakte Besuijen vorig seizoen veel indruk in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Uiteindelijk kwam Besuijen vorig seizoen tot 31 officiële wedstrijden voor ADO Den Haag, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 4 assists. “Ik ben trots en blij met dat aantal wedstrijden. Het is toch een stukje ervaring, dat merk je in bepaalde dingen. Heb je tijd om weg te draaien? Een stukje coaching. De dingen die niemand ziet, maar er wel zijn”, reageert hij. “In het voetbal heb ik altijd plezier gehouden. Ik kwam niet met tegenzin naar de club. Sommige dagen waren moeilijk, natuurlijk. Maar dat hoort erbij in de topsport. Dat maakt het ook weer mooi. Als je mooie dagen meemaakt, denk je terug aan die moeilijke dagen. Natuurlijk wilde ik niet degraderen, maar soms gebeuren die dingen. Het enige dat ik nu kan doen, is laten zien wat ik kan. Dan zien we van daaruit wel weer verder.”

Misschien omdat Besuijen al een jaar bij ADO Den Haag heeft meegemaakt, laat hij de onrust die de club nog altijd in zijn greep houdt relatief makkelijk van zich afglijden. Ondanks zijn nog jonge leeftijd, behoort hij eigenlijk tot de meer ervaren spelers in de selectie. “Ik hoor een beetje bij de routiniers. Ik houd er niet van om dat te zeggen. Maar ik heb ervaring, ja. Ik denk dat jongere jongens wel naar je willen luisteren, omdat je een heel jaar hebt meegemaakt.” Met een doelpunt in drie wedstrijden en een plek in de voorselectie van Jong Oranje is het seizoen voor Besuijen vrij goed begonnen. Zijn doel voor het komende jaar is eenvoudig: “Mooi, aanvallend voetbal spelen. Veel goals, veel assists, veel van me laten zien.”

Naam: Vicente Besuijen

Geboortedatum: 10 april 2001

Club: ADO Den Haag

Positie: aanvaller

Sterke punten: snelheid, techniek, inzicht