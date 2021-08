Roger Schmidt gaat tóch in op veelbesproken wissel Noni Madueke

Woensdag, 25 augustus 2021 om 11:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:41

Roger Schmidt wilde tegenover de camera's van RTL 7 niet ingaan op het wisselen van Noni Madueke tegen Benfica (0-0), maar heeft dat op de persconferentie wel gedaan. De trainer van PSV verdedigt zijn beslissing, onder meer door te zeggen dat zijn elftal toe was aan 'nieuwe energie'.

PSV werd dinsdagavond uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League, doordat de Eindhovenaren er niet in slaagden om tegen tien man van Benfica te scoren. Na afloop kwam er felle kritiek van Jan Boskamp en Wesley Sneijder op Schmidt vanwege het wisselen van Madueke. De rechteraanvaller, al wekenlang de man in vorm bij PSV, moest na zeventig minuten plaats maken voor Yorbe Vertessen. Toch blijft Schmidt achter zijn beslissing staan.

"Op een bepaald moment hadden we nieuwe energie nodig, frisse spelers", aldus Schmidt, die tegelijkertijd ook zijn aanvoerder Marco van Ginkel wisselde. "De laatste weken hebben we veel gevraagd van de spelers. We hebben veel wedstrijden gespeeld. Vooral de jonge spelers zijn dat niet gewend. Noni heeft een geweldige Champions League-voorronde gespeeld. Vandaag was hij een beetje vermoeid. Dan moet ik ook mijn wissels gebruiken. Dat is onderdeel van voetbal. Ik kan Noni niet laten staan omdat hij de vorige weken zo fantastisch heeft gespeeld."

Madueke speelde dit seizoen inderdaad al negen officiële wedstrijden, maar speelde daarvan slechts één keer negentig minuten (de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland). De negentienjarige Engelsman werd zondag tegen SC Cambuur (4-1 winst) aanvankelijk nog gespaard en viel direct na rust in. Verder werd hij de laatste wedstrijden tegen Benfica (70 minuten), Heracles Almelo (64 minuten), FC Midtjylland (63 minuten) en Ajax (72 minuten) telkens vroegtijdig naar de kant gehaald.

Schmidt verdedigde verder al tegenover RTL 7 de tactiek die PSV hanteerde in de tweede helft. "We zijn een team dat uit veldspel de kansen moet creëren", aldus de oefenmeester. "We hebben niet een fysiek sterke spits die kan koppen, dat is niet hoe wij kunnen scoren. We kunnen scoren op andere manieren, dat hebben we laten zien. Vandaag was moeilijk, maar we hebben drie topkansen gehad. Daarvan moeten we er minimaal één afmaken. Dat is het."