L'Equipe: PSG sluit niet uit dat Mbappé recordbedrag Neymar verbreekt

Woensdag, 25 augustus 2021 om 10:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:56

Paris Saint-Germain verwacht niet dat Real Madrid na het eerste mislukte bod van 160 miljoen euro definitief afhaakt voor Kylian Mbappé. L'Equipe meldt woensdagochtend dat de Franse grootmacht rekening houdt met een bod van tussen de 190 en 200 miljoen euro op de sterspeler van PSG. Sommige mensen binnen de club denken zelfs dat het recordbedrag dat in 2017 voor Neymar werd neergelegd verbroken zal worden. De Braziliaanse aanvaller ruilde Barcelona vier jaar geleden voor 222 miljoen euro in voor PSG.

Real is er veel aan gelegen om Mbappé in de laatste week van de transferwindow naar Madrid te halen. Dinsdagavond kwam via Goal en transferexpert Fabrizio Romano naar buiten dat De Koninklijke een eerste bod van 160 miljoen euro heeft neergelegd in het Parc des Princes. Al snel werd duidelijk dat het duizelingwekkende bod vanuit Spanje resoluut van tafel was geveegd door de leiding van PSG. Een officieel statement hieromtrent is echter nog niet naar buiten gebracht vanuit Parijs.

De aankoop van Mbappé wordt door de clubleiding van Real gezien als 'de meest belangrijke en complexe' transfer in de recente clubgeschiedenis. 'Extreme zorgvuldigheid' is daardoor vereist. Real ziet de komst van Mbappé als een kans om het imago op te poetsen, meer slagkracht uit te stralen en bovenal beter te presteren op sportief gebied. Florentino Pérez is persoonlijk betrokken bij het proces. De voorzitter van Real heeft een 'directe lijn met Qatar', zo klinkt het; PSG heeft sinds 2011 Qatarese eigenaars. Volgens Goal is Real er veel aan gelegen om de relatie met PSG goed te houden.

Een persoonlijk akkoord met Mbappé zal naar verwachting geen probleem vormen, daar de Fransman zelf uit is op een vertrek. Hij zou een slechte relatie hebben met technisch directeur Leonardo en heeft drie verschillende aanbiedingen geweigerd om zijn tot medio 2022 lopende contract te verlengen. Mbappé is momenteel de duurste speler ooit achter Neymar, doordat hij in 2018 voor 180 miljoen euro overstapte van AS Monaco naar PSG. De aanvaller is ook al eens in verband gebracht met clubs uit de Premier League, maar Real lijkt duidelijk de beste papieren te hebben om hem op korte termijn over te nemen.