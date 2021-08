BILD meldt waanzinnige eisen Raiola voor Haaland en zichzelf

Woensdag, 25 augustus 2021 om 10:33 • Yanick Vos • Laatste update: 10:45

Mino Raiola wil van zijn cliënt Erling Braut Haaland een van de best betaalde spelers in Europa maken. Volgens BILD wilde de zaakwaarnemer dat het geïnteresseerde Chelsea hem een salaris van 960.000 euro per week zou betalen. Haaland werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met Chelsea, dat uiteindelijk met Romelu Lukaku een andere spits in huis haalde.

Woensdag pakt BILD uit met het nieuws over Haaland en de ‘Gehalts-Wahnsinn’ (salaris waanzin) van zijn zaakwaarnemer. Samen met de vader van Haaland maakte Raiola deze zomer een rondgang langs geïnteresseerde clubs. Zo werd het tweetal al gespot bij Barcelona en Real Madrid. Ook met Chelsea werd gesproken. In gesprek met de clubleiding van the Blues zou een salarisvoorstel zijn gedaan van vijftig miljoen euro voor de 21-jarige spits. Daarnaast zou Raiola een makelaarscommissie van veertig miljoen euro voor zichzelf hebben geëist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haaland ligt nog tot aan de zomer van 2024 vast bij Borussia Dortmund. De kans dat hij tegen die tijd nog in Dortmund voetbalt is bijzonder klein. In 2022 is de Noors international namelijk voor een gelimiteerde transfersom van 75 miljoen euro af te halen in het Signal Iduna Park. Daarmee lijkt hij onhoudbaar voor Dortmund. Door de hoge eisen is Bayern München in ieder geval kansloos, zo verwacht BILD. Chelsea doet het voorlopig met Lukaku. De spits kwam onlangs voor 117 miljoen euro over van Internazionale.