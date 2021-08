Van Bommel naar kantoor Duitse bond om wisselblunder goed te maken

Woensdag, 25 augustus 2021 om 09:12 • Rian Rosendaal

Mark van Bommel legt zich nog niet neer bij de uitschakeling van VfL Wolfsburg in de DFB-Pokal. De trainer reist donderdag hoogstpersoonlijk af naar het hoofdkantoor van de Duitse voetbalbond om een herkansing uit het vuur te slepen. Wolfsburg werd onlangs uit het bekertoernooi gegooid nadat Van Bommel tegen Preussen Münster een wissel teveel had toegepast in de verlenging.

Wolfsburg won in de eerste ronde van de DFB-Pokal na de verlenging, maar de vreugde over het verlengen van het bekeravontuur was er niet. Van Bommel had namelijk in totaal zes wissels gebruikt, terwijl het maximum op vijf wissels ligt in het bekertoernooi. Volgens Kicker maakte scheidsrechter Christian Dingert in zijn wedstrijdrapport melding van de overtreding. In de regels van de DFB valt te lezen dat 'vijf wissels mogelijk zijn in het nieuwe seizoen' en dat 'een extra wissel in de verlenging niet is toegestaan'.De zaak kwam in handen van de Duitse tuchtcommissie en de bekeroverwinning van Wolfsburg werd al snel omgezet in een reglementaire 2-0 nederlaag, tot grote teleurstelling van Van Bommel en consorten.

Het bestuur van Wolfsburg liet het er niet bij zitten en kondigde al snel aan dat het in beroep zou gaan tegen de strafmaatregel. De zaak dient dus deze donderdag in Frankfurt, met Van Bommel die zijn kant van het verhaal zal doen tegenover de voetbalbond. De Wolfsburg-leiding oordeelt dat de arbitrage bij de zesde wissel had moeten ingrijpen, terwijl de tuchtcommissie het standpunt huldigt dat de fout toch echt bij Van Bommel zelf ligt.

Wolfsburg zet in op het overspelen van de wedstrijd in de eerste ronde tegen Preussen Münster, dat zelf niet zit te wachten op een replay van het duel in het nationale bekertoernooi. Het spelen van een wedstrijd in de tweede ronde heeft namelijk de nodige financiële voordelen en dat geld wil men aanwenden om de selectie te versterken. Een eventuele replay tegen Wolfsburg zal pas na het sluiten van de transfermarkt plaatsvinden, waardoor er geen aankopen meer kunnen worden gedaan.