Vertonghen reageert op fluitconcert en strijdplan PSV: ‘Dat vonden wij prima’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 08:50 • Yanick Vos

Jan Vertonghen plaatste zich dinsdagavond met Benfica ten koste van PSV voor de groepsfase van de Champions League. De Belgische verdediger kwam na rust binnen de lijnen om het gelijkspel over de streep te trekken. Dat hij als ex-Ajacied werd Vertonghen uitgefloten door de PSV-supporters, had de ervaren linkspoot wel zien aankomen.

Vertonghen vocht als speler van Ajax meerdere wedstrijden met PSV uit. Toen hij dinsdag in het shirt van Benfica binnen de lijnen kwam, klonk een striemend fluitconcert in het Philips Stadion. “Ik heb hier al een aantal pittige wedstrijden meegemaakt, dus ik kon het verwachten dat ik uitgefloten zou worden”, zei de Belg in gesprek met RTL7. “Zij waren uiteindelijk ook meer bezig met de wedstrijd, denk ik.”

Voor Benfica was kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League noodzaak. “Vorig seizoen liepen we de Champions League onverwacht mis”, aldus Vertonghen, die vorig jaar overkwam van Tottenham Hotspur. Destijds werd Benfica uitgeschakeld door PAOK. “Als de club erop begroot, wordt de druk alleen maar groter. Dit is fantastisch voor ons. We wisten dat het fifty fifty zou worden. In de thuiswedstrijd hebben we ervaren dat PSV een goede ploeg is.”

Benfica moest na 32 minuten spelen met een man minder verder doordat Lucas Veríssimo zijn tweede gele kaart ontving. “Op de een of andere manier was dat misschien in ons voordeel. Wij konden rond onze zestien verdedigen en PSV had niet echt de stootkracht om erdoorheen te komen. Ze kregen natuurlijk wel die kans. Dat die er niet in ging, dat voelde lekker.”

Eran Zahavi kreeg een kans voor open doel, maar mikte op de lat. Even later hielp invaller Yorbe Vertessen een grote kans om zeep. “Zij hebben vooral spelers die goed zijn als ze ruimte krijgen. Snelle, kleine jongens die een individuele actie in huis hebben. Maar de ruimte werd klein, dat was beter voor ons. We moesten de lopende mensen in de gaten houden. Telkens als er een voorzet kwam, vonden wij dat wel prima”, aldus Vertonghen.