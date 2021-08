‘Starten zoals Cody Gakpo, wow, dát is Champions League-niveau’

PSV is er niet in geslaagd om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Het team van Roger Schmidt kreeg dinsdagavond voldoende kansen om de 2-1 uitnederlaag weg te poetsen, maar gescoord werd er niet. En dus gaat Ajax donderdag als enige Nederlandse club in de koker bij de loting voor de Champions League. De Nederlandse kranten zagen dat het PSV tegen Benfica ontbrak aan aanvallende stootkracht. Daarbij wordt de naam van Luuk de Jong genoemd.

“Wat als Luuk de Jong gisteravond nog bij PSV had gespeeld?”, vraag de verslaggever van het Algemeen Dagblad zich af. “Of een andere spits met lengte en kopkracht om als breekijzer te fungeren in het laatste halfuur of het slotkwartier? We zullen het nooit weten. Maar zo'n targetman had de nummer 2 van de Eredivisie nog een éxtra wapen gegeven in een jacht die nu uitmondde in een enorme teleurstelling.” Een uur lang speelde PSV met een man meer na de rode kaart van Lucas Verissimo. Desondanks slaagde de thuisploeg er niet in om te scoren.

De krant zag een boeiende en meeslepende wedstrijd, die direct na de aftrap loskwam. “Wat straal je op zo'n avond uit? Je zag daarin de contrasten binnen het elftal van PSV, ook ingegeven door het onderlinge verschil in kwaliteit. Eran Zahavi, ervaren speler toch. Maar gehaast, slordig, niet balvast genoeg voorin. Ibrahim Sangaré startte ook onwennig met een hachelijke situatie in de eerste minuten voor zijn eigen doel, al herpakte hij zich snel. Maar starten zoals Cody Gakpo, wow, dát is Champions League-niveau”, zo klinkt het. “Het kind van de club wilde steeds de bal. En zette zodra het kon meteen de turbo aan voor een dribbel op de kortste weg naar voren. Ongrijpbaar. Dat was het woord. Ook bondscoach Louis van Gaal zal het vol interesse hebben bekeken.”

De Telegraaf zag vanaf de perstribune dat Benfica hun bedoelingen snel duidelijk maakte in het Philips Stadion. De ervaren trainer Jorge Jesus koos voor een vijfmansdefensie. "Madueke kreeg bijzondere aandacht. Hij had voortdurend met Morato en Grimaldo te maken. Dubbele dekking dus voor de Engelsman, die dit seizoen het meeste gevaar stichtte. Slim tijdrekkend en af en toe een forse overtreding makend haalde Benfica het tempo zo veel mogelijk uit de wedstrijd.” Na 32 minuten moest Verissimo inrukken met zijn tweede gele kaart. “Vanaf dat moment heerste er een sfeer in het stadion dat PSV elk moment een tik uit zou kunnen delen. Dat beeld werd nog versterkt door de kans die Madueke op slag van rust kreeg. Doelman Vlachodimos keerde de inzet met zijn lichaam. Het zou lang de grootste kans zijn voor PSV. Met Jan Vertonghen, die onder luid gefluit tien minuten na de rust het veld betrad, spijkerde Benfica de defensie nog wat verder dicht.”

Net als het AD wijst ook de Volkskrant naar het ontbreken van een extra spits in de selectie. “John de Jong bracht de selectie van PSV al vroeg op orde, leidend tot de drempel van de Champions League, maar zag vanaf de tribune dat de ploeg nog een sterke spits ontbeert achter, naast of in plaats van Zahavi. Juist op het moment dat een doelpunt harder nodig was dan ooit. De ingevallen Armando Bruma en Vertessen waren niet de impulsen waar PSV zo hard om schreeuwde.” Doordat PSV niet wist te scoren, moet de club genoegen nemen met deelname aan de Europa League. “Volgens Schmidt verdienden beide ploegen het om toegelaten te worden tot de Champions League, gewaagd als zij aan elkaar waren. Alleen was er op het hoofdpodium van het Europese voetbal slechts plek voor één.”

Ook NRC zag dat het PSV ontbeerde aan aanvallende stootkracht. “PSV had twee keer zoveel de bal als Benfica. Van Sangaré ging-ie naar Götze, van Max naar Gakpo, van Ramalho naar Boscagli en terug. Maar de waarde daarvan? Geen supporter die het bij het koffiezetapparaat over balbezitpercentages zal hebben. Wel over de megakans van Eran Zahavi. Hoe kreeg de spits ’m tegen de lat zonder keeper in het doel? Het was de beste kans van de avond, na de één-op-één van Madueke in de eerste helft.”