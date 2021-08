Driessen adviseert Gerbrands over toekomst Schmidt na ‘afgang’ PSV

Valentijn Driessen is in zijn analyse na het doelpuntloze gelijkspel van PSV tegen Benfica kritisch op trainer Roger Schmidt. De chef voetbal van De Telegraaf schijft dat de clubleiding bijna aan al zijn wensen heeft voldaan, maar dat de Duitse oefenmeester het maar niet voor elkaar krijgt om te leveren. Driessen adviseert algemeen directeur Toon Gerbrands dan ook om even de boot af te houden met oog op contractverlenging voor Schmidt. “Laat de trainer, die inmiddels elf spelers heeft opgehaald, zich eerst eens waarmaken als zogenaamde wundertrainer.”

PSV moest dinsdagavond voor eigen publiek een 2-1 achterstand zien weg te poetsen. Ondanks dat Benfica een uur lang met tien man voetbalde na een rode kaart voor Lucas Verissimo, wisten de Eindhovenaren niet te scoren. PSV speelt dit seizoen niet in de Champions League, maar in de Europa League. Daarmee loopt het tientallen miljoenen euro's mis. Volgens Driessen is het dan ook nog maar de vraag of Luuk de Jong terugkeert uit Sevilla. “In ieder geval had Schmidt de Nederlandse international - mits fit - goed kunnen gebruiken om de ban te breken in de allesbeslissende ontmoeting met de Portugezen."

Driessen stelt dat PSV op de blaren moet zitten omdat een breekijzer ontbrak tegen Benfica. Hij schrijft dat De Jong eigenlijk de enige speler is die Schmidt tot dusver niet heeft gekregen van de clubleiding. “Sinds de komst van de Duitse trainer - in 2020 kwam hij met heel veel tamtam binnen - gaf het duo hun trainer Schmidt eigenlijk alles wat hij maar verlangde. Hij mocht het spelersbeleid, inclusief transfers, bepalen. Maar leveren, ho maar. Een troostprijs: de Johan Cruijff Schaal.” Driessen wijst ook naar vorig seizoen, waarin PSV in de Eredivisie op zestien punten van Ajax eindigde, snel werd uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker en niet overwinterde in de Europa League.

De Eindhovenaren maakten in de voorrondes van de Champions League een sterke indruk. “Alhoewel het uitgeklede Galatasaray geen graadmeter was en FC Midtjylland ernstig verzwakt was door een enorme corona-uitbraak in de spelersgroep”, aldus Driessen. “Alleen de werkelijke prijs waar alles deze eerste twee maanden om draaide bij PSV - groepsfase Champions League - liepen ze mis in Eindhoven. Europees gezien is PSV dus niets opgeschoten tijdens het tijdperk Schmidt.”

Driessen zag dat PSV tot twee keer toe het betere van het spel had tegen Benfica en de beste kansen kreeg. “Maar tegelijkertijd verprutste PSV die mogelijkheden en trokken tien Portugezen een zwaarbevochten 0-0 over de eindstreep. Dan mag je spreken over een afgang, hoe mooi het er allemaal vooraf heeft uitgezien en welke grote talenten intussen doorbreken zoals Cody Gakpo en Noni Madueke.” Ook de routiniers Eran Zahavi, Mario Götze en Marco van Ginkel gaven volgens Driessen niet thuis. “En Schmidt zelf met de zoveelste onverklaarbare wissels - Van Ginkel en Madueke in de 70e minuut - sinds hij in Eindhoven is neergestreken.”