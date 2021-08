Schmidt reageert op kritiek: ‘Dat is niet de manier waarop wij kunnen scoren’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 23:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:49

Roger Schmidt weigert na afloop van de uitschakeling in de play-offs van de Champions League tegen Benfica (0-0) in te gaan op zijn eigen rol. De trainer van PSV werd door RTL 7 geconfronteerd met de kritiek van Marco van Ginkel op het wisselbeleid, maar wil het daar niet over hebben.

Van Ginkel sprak hevig teleurgesteld over het wisselbeleid van zijn coach. "Ik zou er een paar naar voren gooien, maar er is weinig gebeurd", aldus de aanvoerder van PSV. "Er komen aan de zijkant wat kleinere jongens bij (Bruma en Yorbe Vertessen, red.), maar de grote jongens bleven achterin staan. Je moet toch wat forceren, maar dat hebben we niet gedaan." Van Ginkel werd zelf in de zeventigste minuut gewisseld en had geen pijntjes, zegt hij. "Nee. Niet blij mee. Maar ja, het is zo."

Schmidt wilde er niet op in gaan. "Wat bedoel je?", vroeg de Duitser na de vraag om op zijn wisselbeleid te reflecteren. Hij sprak vervolgens in algemeenheden: "In totaal hebben we een goede voorronde gespeeld, we hebben zes wedstrijden goed gespeeld als een team. We hebben het gedaan, ook vanavond waren we het betere team. Ik moet mijn beslissingen maken, alle spelers hebben het goed gedaan."

Schmidt verdedigde de tactiek die PSV hanteerde in de tweede helft. "We zijn een team dat uit veldspel de kansen moet creëren", aldus de oefenmeester. "We hebben niet een fysiek sterke spits die kan koppen, dat is niet hoe wij kunnen scoren. We kunnen scoren op andere manieren, dat hebben we laten zien. Vandaag was moeilijk, maar we hebben drie topkansen gehad. Daarvan moeten we er minimaal één afmaken. Dat is het."

Verder vatte Schmidt de wedstrijd als volgt samen: "In het begin was het een heel intensieve wedstrijd, zonder grote kansen voor beide ploegen. Dat is normaal op dit niveau. Na de rode kaart was het moeilijk. Ze verdedigden met veel spelers. We hebben oplossingen proberen te vinden. We creëerden weinig kansen, maar uiteindelijk moet je die wel afmaken."

In de studio van RTL 7 is Wesley Sneijder kritisch op de uitspraken van Schmidt. "Het gaat om deze wedstrijd, niet om die andere vijf", aldus de oud-international. "Je krijgt niet altijd wat je verdient, maar er zat zeker wel meer in als je gewoon wat duidelijker was gaan spelen, vanuit een bepaalde organisatie. Dan had er zeker meer in gezeten. Daar wordt hij op beoordeeld. Leuk dat je de vorige vijf wedstrijden zo goed was, maar die kun je allemaal in de prullenbak gooien. Het ging om vanavond. Vanavond was de finale en daarin hebben ze gefaald."