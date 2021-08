Van Ginkel lijkt niet blij met instructies en wisselbeleid van Schmidt

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 23:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:50

Marco van Ginkel heeft na de wedstrijd tussen PSV en Benfica kritiek geuit op de tactiek van zijn ploeg. De aanvoerder lijkt in een interview met RTL 7 niet blij met het wisselbeleid van Roger Schmidt, spreekt van een gebrek aan inspiratie in zijn elftal en vindt dat PSV te weinig probeerde om een doorbraak te forceren. Door een 0-0 gelijkspel slaagde PSV er niet in zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League.

"Ja, dit is heel zuur", beaamt Van Ginkel. De rode kaart voor Lucas Verissimo stemde optimistisch, erkent Van Ginkel. "In de rust hebben we er vertrouwen in, we dachten: we gaan die goal maken. Je moet ervoor zorgen dat ze moe worden. We hebben een paar kansjes gehad, maar net niet..." De middenvelder geeft toe dat PSV de nodige fouten heeft gemaakt. "We leden onnodig balverlies. De bal moet snel rondgaan, je moet ze kapot tikken. Maar we hebben weinig gedaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De enorme bedragen die PSV misloopt uit de Champions League

PSV loopt vele miljoenen euro's mis door de uitschakeling tegen Benfica. Lees artikel

"Op het laatst waren er ook weinig ideeën om nog een goal te maken", aldus Van Ginkel, die zich daarna kritisch lijkt te uiten over de instructies en wissels van Schmidt. "Ik zou er een paar naar voren gooien, maar er is weinig gebeurd. Er komen aan de zijkant wat kleinere jongens bij (Bruma en Yorbe Vertessen, red.), maar de grote jongens bleven achterin staan. Je moet toch wat forceren, maar dat hebben we niet gedaan." Van Ginkel werd zelf in de zeventigste minuut gewisseld en had geen pijntjes, zegt hij. "Nee. Niet blij mee. Maar ja, het is zo."

Benfica heeft er alles aan gedaan om de nul te houden, merkt Van Ginkel op. "Het is een heel volwassen ploeg. Je weet dat ze veel gaan tijdrekken, op de grond gaan liggen. Dat hebben ze goed gedaan en wij niet." PSV gaat door het gelijkspel de groepsfase van de Europa League in. Vrijdag leert de vicekampioen van Nederland de tegenstanders kennen in de groepsfase.