Boskamp en Sneijder maken Schmidt duidelijk verwijt na uitschakeling

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 23:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:25

Jan Boskamp en Wesley Sneijder begrijpen niet dat Noni Madueke in de tweede helft gewisseld werd bij PSV. De analisten van RTL 7 zien de rechterspits van de Eindhovenaren als dé speler die de play-offwedstrijd in de Champions League tegen Benfica (0-0) nog had kunnen beslissen met een individuele actie.

Boskamp schrok zich naar eigen zeggen rot toen Madueke er na zeventig minuten uit werd gehaald voor Yorbe Vertessen. "Ik schrok me rot, want je hebt één speler, Madueke, die een actie in huis heeft en een man kan uitspelen", aldus Boskamp. "Ik zeg niet dat hij een wereldpartij speelde, maar hij heeft wel die actie in huis, en dat was je ook ineens kwijt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Sneijder vindt dat Madueke had moeten blijven staan. "Natuurlijk zat hij niet in de wedstrijd, maar dat zat er geen een", aldus de recordinternational. "Laat hem in ieder geval staan. Of er moet wat anders met hem zijn, dat hij misschien een blessure heeft, maar hij ging er niet op die manier af." Sneijder vindt dat PSV voortdurend niet met ‘de juiste mensen op de juiste posities’ speelde. Hij zag Ibrahim Sangaré geregeld ‘in de spits’ spelen, waardoor Eran Zahavi terugzakte naar het middenveld. “Dat vind ik groot falen van de trainer. Hij is niet duidelijk genoeg geweest om de spelers op de posities te houden. Dat mag hij zichzelf aanrekenen.”

Sneijder vindt bovendien dat Schmidt ‘wisselde om het wisselen’. "Madueke is een jongen die in de kleine ruimte fantastisch kan voetballen. Laat die twintig minuten staan, al heeft hij zó’n enkel. Het gaat om het halen van de Champions League. Wat kan mij het schelen of hij straks twee weken niet kan spelen? Die jongen had gewoon moeten blijven staan. En dan breng je Vertessen, die juist ruimte nodig heeft achter de defensie."

De tactiek die PSV hanteerde tegen het ondertal van Benfica kon Sneijder niet bekoren. "Ze staan allemaal in de drukte, in de trechter. En na de wissels wisten ze allemaal helemaal niet meer waar ze moesten lopen. Het leek wel alsof Schmidt zei: 'Ga maar naar binnen en zoek het maar uit.' Ik denk dat Cody Gakpo nog letterlijk twee keer aan de zijkant heeft gestaan in de tweede helft. Voor de rest heeft hij alleen maar in het middenveld gelopen, en dan is Gakpo niet in zijn kracht."