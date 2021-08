Alle mogelijke tegenstanders voor Ajax bij de Champions League-loting

Woensdag, 25 augustus 2021 om 23:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

Ajax kan zich opmaken voor de loting voor de groepsfase van de Champions League. Door de uitschakeling van PSV dinsdag tegen Benfica zijn de Amsterdammers de enige Nederlandse ploeg die de kokers ingaat. Woensdagavond plaatsten de laatste drie clubs zich voor het miljardenbal, waardoor alle 32 deelnemers nu bekend zijn. De loting begint donderdagavond om 18.00 uur.

Ajax is zelf ingedeeld in pot 3, zo wist de kampioen van de Eredivisie al sinds mei. De Amsterdammers worden gekoppeld aan een club uit pot 1, 2 en 4. Woensdag voegden Red Bull Salzurg, Sheriff Tiraspol en Shakhtar Donetsk zich als laatst bij de deelnemers voor de groepsfase, nadat op dinsdag ook Benfica, Young Boys en Malmö FF zich wisten te kwalificeren via de play-offs. De overige 26 deelnemers hadden zich via de nationale competitie en het winnen van de Champions League en Europa League al geplaatst.

Potindeling groepsfase Champions League

CLUBS IN POT 1 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Atlético Madrid 1ste van Spanje 115,000 Manchester City 1ste van Engeland 125,000 Bayern München 1ste van Duitsland 134,000 Internazionale 1ste van Italië 53,000 Lille OSC 1ste van Frankrijk 14,000 Sporting Portugal 1ste van Portugal 45,500 Chelsea Winnaar Champions League 98,000 Villarreal Winnaar Europa League 63,000

CLUBS IN POT 2 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Real Madrid 2e van Spanje 127,000 Barcelona 3e van Spanje 122,000 Juventus 4e van Italië 120,000 Paris Saint-Germain 2e van Frankrijk 113,000 Manchester United 2e van Engeland 113,000 Liverpool 3e van Engeland 101,000 Sevilla 4e van Spanje 98,000 Borussia Dortmund 3e van Duitsland 90,000

CLUBS IN POT 3 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT FC Porto 2e van Portugal 87,000 Ajax 1e van Nederland 82,500 Shakhtar Donetsk 2e van Oekraïne (via play-offs) 79,000 RB Leipzig 2e van Duitsland 66,000 Red Bull Salzburg 2e van Oostenrijk (via play-offs) 59,000 Benfica 3e van Portugal (via play-offs) 58,000 Atalanta 2e van Italië 50,500 Zenit Sint-Petersburg 1e van Rusland 50,000

CLUBS IN POT 4 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Besiktas 1e van Turkije 49,000 Dinamo Kiev 1e van Oekraïne 47,000 Club Brugge 1e van België 35,500 Young Boys 1e van Zwitserland (via play-offs) 35,000 AC Milan 2e van Italië 31,000 Malmö FF 1e van Zweden (via play-offs) 18,500 VfL Wolfsburg 4e van Duitsland 14,714 Sheriff Tiraspol 1e van Moldavië (via play-offs) 14,500

Pot 1 bevat de kampioenen van de zes hoogstgeplaatste landen (Atlético Madrid, Manchester City, Bayern München, Lille OSC, Sporting Portugal). Daarnaast zijn ook de winnaar van de Europa League (Villarreal) en de Champions League (Chelsea) verzekerd van een plek in de hoogte pot. Vanaf pot 2 wordt gekeken naar de coëfficiënt: hoe hoger een club staat op de ranking, hoe hoger de plek in de potindeling. Met Real Madrid, Barcelona en Sevilla zijn er drie Spaanse ploegen ingedeeld in de tweede pot. Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool en Borussia Dortmund completteren de ijzersterke pot 2.

Ajax kwam net tekort daarvoor en moet het dus doen met een plek in pot 3. Daardoor ontlopen de Amsterdammers de twee Portugese deelnemers: FC Porto en Benfica. Ook wordt Ajax zeker niet gekoppeld aan RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Atalanta, Zenit Sint-Petersburg en Shakhtar Donetsk. In pot 4 is de meest in het oog springende naam AC Milan. Ook het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel en Club Brugge, de kampioen van België, zitten in de laatste pot, net als Besiktas, Dinamo Kiev, Young Boys, Malmö FF en Sheriff Tiraspol.