Tiental van Benfica houdt PSV uit de Champions League

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 22:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:01

PSV is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren struikelden in de laatste voorronde over Benfica: na een 2-1 nederlaag in Portugal volgde dinsdagavond een 0-0 gelijkspel in het Philips Stadion. Door een rode kaart van Lucas Verissimo speelde Benfica vanaf minuut 32 met tien man. De bezoekers hielden PSV in grote delen van de wedstrijd met succes weg bij het doel en konden enkele keren opgelucht ademhalen. PSV gaat de groepsfase van de Europa League in.

De rode kaart van Verissimo kwam voor PSV op een gunstig moment. In het eerste halfuur wist de thuisploeg de wedstrijd immers niet open te breken. De Eindhovenaren opereerden behoedzaam, terwijl Benfica zich terugtrok. PSV speelde geduldig en probeerde een gaatje te vinden, wat aanzienlijk beter lukte toen Benfica met tien man verder moest. De rode kaart was het gevolg van twee overtredingen van Verissimo: de verdediger vergreep zich in de achtste minuut aan Cody Gakpo en raakte de aanvaller na een halfuur in het gezicht met zijn linkerarm, waardoor hij zijn tweede gele kaart ontving.

Wat een kans voor PSV! Gakpo is er razendsnel vandoor na een fout van Vertonghen, maar Zahavi vergeet de bal tegen de touwen te schieten. #psvben #UCL pic.twitter.com/PeE62av1hw — VTBL ? (@vtbl) August 24, 2021

Na de rode kaart kreeg Noni Madueke enkele kansen om de score in de eerste helft te openen. De in vorm zijnde aanvaller krulde de bal net naast en stuitte even later op doelman Odysseas Vlachodimos, nadat Madueke was doorgedrongen in het strafschopgebied. Benfica werd in de eerste helft eenmaal gevaarlijk, toen Rafa Silva vlak voor het doel opdook nadat Ibrahim Sangaré de bal plots in de voeten van Roman Yaremchuk kopte. Van dichtbij werd zijn schot van richting veranderd door André Ramalho. Op dat moment stonden beide ploegen nog wel met elf man op het veld.

Dertien minuten na de pauze leidde een slordigheid van Noni Madueke tot een dreigende counter van Benfica; Yaremchuk werd naar de zijkant gedwongen en schoot uiteindelijk over. Vervolgens kreeg PSV de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe: in een uitbraak, mogelijk gemaakt door een fout van invaller Jan Vertonghen, bediende Cody Gakpo ploeggenoot Eran Zahavi, die van dichtbij de bal tegen de lat gleed. Benfica verdedigde met man en macht, waardoor PSV zich moest beperken tot afstandsschoten. Twee pogingen van Ramalho en tussendoor een schot van Sangaré vormden geen probleem voor Vlachodimos. Een uitbraak met twee kansen voor Yorbe Vertessen in het strafschopgebied bood evenmin soelaas. In de blessuretijd hield het publiek de adem in toen Zahavi mocht aanleggen voor een vrije trap op een aantrekkelijke positie, maar hij schoot in de muur.