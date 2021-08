Uiterst productieve Anwar El Ghazi laat zich gelden in EFL Cup

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:50

Anwar El Ghazi heeft zich dinsdagavond opnieuw laten zien bij Aston Villa. De 26-jarige aanvaller was in de EFL Cup tegen Barrow, dat uitkomt op het vierde niveau, betrokken bij de eerste vier doelpunten van zijn elftal: 0-6. El Ghazi had voor de derde keer op rij een basisplaats en lijkt te profiteren van het vertrek van sterspeler Jack Grealish, die naar Manchester City ging.

El Ghazi leverde in de tiende minuut de assist op Cameron Archer, door op links de diepte in te gaan en de bal ineens voor te brengen, zodat de spits een intikker geboden werd: 0-1. De voormalig Ajacied legde daarna een penalty binnen met een panenka en zorgde in de blessuretijd van de eerste helft ook voor de derde treffer van Aston Villa. El Ghazi rondde na een voorzet van Frédéric Guilbert koelbloedig af: 0-3.

Ruim een kwartier na rust had El Ghazi ook een aandeel in het vierde doelpunt, door zich uit te laten zakken op het middenveld en vanuit de as Archer weg te steken: 0-4. Een minuut daarna zat de wedstrijd erop voor El Ghazi, die gewisseld werd door Dean Smith. Frédéric Guilbert maakte er 0-5 van door een afvallende bal op te pikken en kalm in het doel te schuiven, terwijl Archer zijn hattrick twee minuten voor tijd voltooide. De spits legde de bal vanbinnen de zestienmeter simpel in de onderhoek: 0-6.