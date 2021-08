Paris Saint-Germain weigert eerste gigabod van Real Madrid op Mbappé

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 21:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:44

Real Madrid heeft zonder succes een eerste bod uitgebracht op Kylian Mbappé, zo meldt Goal dinsdagavond. De aanvaller staat nog maar een jaar onder contract bij Paris Saint-Germain en Real Madrid hoopt hem in de slotweek van de huidige transferperiode vast te leggen. Volgens Fabrizio Romano, die eveneens melding maakt van het bod, heeft de topclub uit LaLiga zich gemeld met circa 160 miljoen euro. PSG heeft het bod geweigerd, zo melden media in Frankrijk, maar houdt rekening met een tweede bod uit Madrid.

Goal had in eerste instantie weinig verdere details over het bod. De bronnen waarmee de voetbalwebsite heeft gesproken, staan vanwege de 'gevoeligheid van het proces' weinig details af. De aankoop van Mbappé wordt door de clubleiding van Real Madrid gezien als 'de meest belangrijke en complexe' transfer in de recente clubgeschiedenis. 'Extreme zorgvuldigheid' is daardoor vereist. Real Madrid ziet de komst van Mbappé als een kans om het imago op te poetsen, meer slagkracht uit te stralen en bovenal beter te presteren op sportief gebied.

Florentino Pérez is persoonlijk betrokken bij het proces. De voorzitter van Real Madrid heeft een 'directe lijn met Qatar', zo klinkt het; PSG heeft sinds 2011 Qatarese eigenaars. Volgens Goal is Real Madrid er veel aan gelegen om de relatie met PSG goed te houden. Een persoonlijk akkoord met Mbappé zal naar verwachting geen probleem vormen, daar de Fransman zelf uit is op een vertrek. Hij zou een slechte relatie hebben met technisch directeur Leonardo en heeft drie verschillende aanbiedingen geweigerd om zijn contract te verlengen.

Real Madrid haalde deze zomer minimaal 75 miljoen euro op met de verkoop van Raphaël Varane (Manchester United) en Martin Ödegaard (Arsenal) en heeft mede daardoor de mogelijkheid om Mbappé te strikken. RMC meldde maandag dat PSG zich al oriënteert op een vervanger en contact heeft opgenomen met Richarlison. De Braziliaanse aanvaller van Everton is een vriend van Neymar, die zijn naam liet vallen bij de clubleiding in Parijs. De aanvaller ligt tot medio 2024 vast, waardoor technisch directeur Marcel Brands geen noodzaak heeft om over te gaan tot verkoop.

Mbappé is op dit moment al de duurste speler ooit achter Neymar, doordat hij in 2018 voor 180 miljoen euro overstapte van AS Monaco naar Paris Saint-Germain. Met een transfersom van 160 miljoen euro zou hij op 22-jarige leeftijd de voetballer worden voor wie in totaal het meeste geld is betaald. De transfersommen komen bij elkaar opgeteld uit op 340 miljoen euro. Eerder deze maand werd Romelu Lukaku nog de speler voor wie het meest is betaald, daar clubs in totaal een kleine 328 miljoen euro voor de spits neertelden. Lukaku verbrak het record van Neymar (310 miljoen)