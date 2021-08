Sneijder noemt zwakke plek in opstelling PSV: ‘Hij oogt erg jeugdig’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 20:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:44

Wesley Sneijder ziet Philipp Mwene als zwakste schakel in het elftal dat PSV vanavond richting de groepsfase van de Champions League moet brengen tegen Benfica. De analist van RTL 7 vindt het enigszins verrassend dat de 27-jarige rechtsback de voorkeur krijgt boven Jordan Teze. Ook heeft Sneijder zijn bedenkingen bij de verdedigende kwaliteiten van Olivier Boscagli.

"Ik wil nog wel benoemen dat Mwene aan de rechterkant vrij jeugdig oogt en niet een hele sterke indruk maakte tegen Benfica", aldus Sneijder, die erop gewezen wordt dat Mwene toch al 27 is. "Maar hij is nieuw bij de club. Vaak maakt hij wel de verkeerde keuzes, hoor. Dan lijkt hij heel erg jeugdig, want dan gaat hij diep terwijl hij niet diep moet gaan. Dat is wel gevaarlijk." Jan Boskamp voegt toe dat Mwene vorige week met Pizzi ook een van de beste spelers van Benfica tegenover zich had. Pizzi begint nu op de bank, omdat Adel Taarabt de voorkeur krijgt.

En Sneijder ziet nog een punt van enige zorg. "Boscagli, die kan aan de bal aardig voetballen, maar je zag ook vorige wedstrijd dat die Roman Yaremchuk elke keer die Boscagli opzocht. Die ging steeds met hem het duel aan. Dan heb je vanavond misschien meer aan Armando Obispo, die toch iets meer kracht kan bieden daar. Je moet scoren, maar ook niks tegenkrijgen."

Sneijder uitte vorige week al kritiek op Ibrahim Sangaré, die slordig was in de passing. "Roger Schmidt heeft mij tegengesproken", weet Sneijder. "Ik hoorde hele mooie woorden van de trainer voor zijn speler. En dat begrijp ik ook, want je moet altijd je speler beschermen. Hij noemde een paar dingen, alleen één ding was ik het niet mee eens. Dat was dat hij geweldige passing heeft. Dat heeft hij niet, maar dat zien we allemaal. Hij wil zijn speler daarin beschermen."

Sneijder maakt nogmaals duidelijk welk aspect van Sangaré hij niet goed vindt. "Het gaat mij om als hij een idee moet bedenken. Dat kan hij niet. Natuurlijk kan hij een bal inspelen. Het zou gek zijn als je bij PSV speelt en je kan geen bal over tien, vijftien meter inspelen. Maar het gaat mij om de ballen die hij verovert, waarbij hij snel moet schakelen in zijn hoofd, snel een oplossing zoeken, dat kan hij niet."

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Lucas Veríssimo, Morato; João Mário, Weigl, Grimaldo; Taarabt, Rafa Silva, Yaremchuk