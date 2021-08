PSV begint met vertrouwde namen aan cruciaal duel met Benfica

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:25

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV ingeleverd bij de UEFA. De trainer van de Eindhovenaren kiest in de thuiswedstrijd tegen Benfica voor dezelfde elf namen als vorige week in Lissabon. Davy Pröpper zou niet spelen, maar is ook niet fit genoeg om op de bank te zitten. PSV moet in de play-offwedstrijd van de Champions League een 2-1 achterstand goedmaken. De aftrap is om 21.00 uur in het Philips Stadion.

Voor de tweede keer op rij durfde Schmidt het dit weekend aan om in competitieverband de nodige spelers te sparen. André Ramalho, Philipp Max, Ibrahim Sangaré, Noni Madueke en Mario Götze hoefden niet aan de aftrap te verschijnen, maar keren nu terug in het elftal. Inmiddels kan geconcludeerd worden dat Schmidt de elf spelers die nu het veld ingestuurd worden op dit moment beschouwt als zijn sterkste opstelling.

In het doel heeft Joël Drommel de concurrentiestrijd gewonnen van Yvon Mvogo, zo gaf Schmidt al eerder aan. Achterin behoudt Philipp Mwene op rechtsback de voorkeur boven Jordan Teze. Max is de vaste linksback, terwijl het centrum met Ramalho en Olivier Boscagli inmiddels ook vertrouwd is. Sangaré en Marco van Ginkel passen op het middenveld op de winkel, terwijl Mario Götze op tien vrijheid krijgt.

Noni Madueke werd tegen Cambuur hard op de enkel geraakt bij een ongelukkig uitgevallen tackle van Marco Tol, maar is fit genoeg bevonden om te spelen en start dan ook vanaf de rechterkant. Eran Zahavi staat in de spits, terwijl Cody Gakpo vanaf links komt. PSV kwam vorige week in het uitduel in de eerste helft met 2-0 achter door doelpunten van Rafa Silva en Julian Weigl. Een sterke tweede helft bracht PSV via een treffer van Gakpo terug in de race: 2-1.

Bij Benfica zijn twee wijzigingen terug te vinden in de opstelling ten opzichte van het heenduel met PSV. Zo speelt Gilberto rechtsback in plaats van Diogo Goncalves, terwijl voorin een plek vrijkomt voor Adel Taarabt. Dat laatste gaat ten koste van Pizzi, door sommigen beschouwd als een van de uitblinkers tegen PSV.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Lucas Veríssimo, Morato; João Mário, Weigl, Grimaldo; Taarabt, Rafa Silva, Yaremchuk