‘Cristiano Ronaldo maakt werk van transfer naar Manchester City’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 19:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:42

Cristiano Ronaldo heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Manchester City, zo rapporteert L'Équipe. De 36-jarige Portugees wil vertrekken bij Juventus en beschouwt the Citizens als enige optie die voldoet aan zijn voorwaarden. City staat open voor een transfer en wil Ronaldo's salaris van 31 miljoen euro per jaar betalen, maar de transfersom zou een probleem kunnen vormen.

Fabrizio Romano maakte maandag bekend dat Juventus 25 miljoen euro verlangt om het eenjarige contract van Ronaldo af te kopen. Manchester City is volgens L'Équipe niet van plan om een transfersom te betalen, maar heeft met Aymeric Laporte een troef in handen. De Franse verdediger is ontevreden bij Manchester City en ziet een overgang naar Juventus wel zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de gerenommeerde Franse krant blijft Harry Kane van Tottenham Hotspur topprioriteit voor Manchester City. De kampioen van Engeland trekt al sinds de afloop van het EK aan de 28-jarige spits, maar vooralsnog zonder succes. De komende dagen moet blijken of Kane alsnog haalbaar is. Zo niet, dan wordt Ronaldo een serieuze optie.

Ronaldo heeft al met zijn landgenoten en City-spelers Bernardo Silva, Rúben Dias en João Cancelo gesproken over de mogelijke transfer. Ook is niet uitgesloten dat Bernardo Silva in een mogelijke ruildeal met de superster van Juventus wordt betrokken. City staat deze zomer open voor het vertrek van eerstgenoemde, zo bevestigde The Athletic onlangs nog.

Sinds Ronaldo zondag op eigen verzoek op de bank werd gezet tegen Udinese (2-2) gonst het van geruchten over een vertrek uit Turijn. Maandag voegde Romano daaraan toe dat alleen een Engelse club die deelneemt aan de Champions League tot de opties behoort voor Ronaldo. Een overstap naar Manchester City zou gezien zijn verleden bij stadgenoot Manchester United erg gevoelig liggen.