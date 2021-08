NEC hoopt ‘de Zlatan Ibrahimovic van La Fábrica’ binnen te halen

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 19:20 • Dominic Mostert

NEC hoopt zich te versterken met Pedro Ruiz. De 21-jarige centrumspits, 1.98 meter lang, maakt de overstap van Real Madrid naar Olympique Marseille en wordt door de Ligue 1-club direct verhuurd aan NEC, zo melden TF1 en De Telegraaf. Technisch directeur Ted van Leeuwen beaamt in gesprek met de Gelderlander dat NEC werkt aan de komst van Ruiz, maar dat er nog geen deal is.

Ruiz speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van Real Madrid. Hij heeft tien wedstrijden gespeeld voor Real Madrid Onder-19 in de UEFA Youth League en speelde 22 competitiewedstrijden voor Real Madrid Castilla op het derde niveau van Spanje. Hij was tot aan januari 2020 de eerste spits van Real Madrid Castilla, maar scheurde vervolgens zijn voorste kruisband en liep een meniscusblessure op, waardoor hij sindsdien geen competitiewedstrijden meer speelde.

In februari 2020 tekende Ruiz een nieuw contract tot medio 2022 in Madrid. Hij werd door de Spaanse pers toen 'de Zlatan Ibrahimovic van La Fábrica' genoemd, omdat hij gelijkenissen zou vertonen met de Zweedse spits. Ruiz is volgens AS weliswaar lang, maar tegelijkertijd technisch vaardig met beide voeten. Van Leeuwen benadrukt dat er nog niets rond is. "Het is een heel moeilijke transferwindow. Het kan alle kanten op."