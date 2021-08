Eén Nederlander staat in ‘slechtste Arsenal-elftal van de 21ste eeuw’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 19:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:06

Arsenal is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League en de zwakke start heeft The Sun geïnspireerd om een elftal samen te stellen van de meest teleurstellende spelers in de huidige eeuw. Columnist Dave Seager, zelf supporter van Arsenal, heeft een elftal samengesteld met de 'slechtste spelers van de 21ste eeuw', met de voorwaarde dat de spelers minstens tien wedstrijden voor de club hebben gespeeld. Met Willian is één speler uit de huidige selectie vertegenwoordigd.

De auteur kiest voor Vito Mannone op doel en heeft een verdediging samengesteld met Nelson Vivas, André Santos, Igor Stepanovs en Sebastian Squillaci. Als verdedigende middenvelders zijn Denilson en Giovanni van Bronckhorst, de enige Nederlander in de ploeg, geselecteerd. Willian, Júlio Baptista en Gervinho staan achter spits Francis Jeffers opgesteld. Er is gekozen voor een 4-2-3-1-formatie, 'simpelweg omdat het de meest voorkomende formatie is geweest in deze eeuw'.

Het selecteren van de twee verdedigende middenvelders was voor Seager een moeilijke keuze, schrijft hij. "Omdat we heel veel goede spelers hebben gehad in de afgelopen 21 jaar. Wie ik ook selecteer, het is een wrede keuze. Gio van Bronckhorst is de makkelijkere keuze van de twee, omdat hij ondanks al zijn talent nooit heeft gepresteerd waar hij voor is gehaald: Emmanuel Petit vervangen als de partner van Patrick Vieira. Zijn carrière bij Arsenal werd verstoord door blessures. Maar als hij fit was, werd hij vaak ingezet als linksback en bracht hij Ray Parlour nooit in gevaar." Van Bronckhorst werd in 2001 overgenomen van Rangers en liep na een paar maanden al een ernstige knieblessure op. Uiteindelijk speelde hij 64 officiële duels voor Arsenal. In het seizoen 2003/04 werd hij verhuurd aan Barcelona, dat Van Bronckhorst vervolgens definitief overnam.

"Naast Gio moet ik kiezen voor Denilson, al doet het pijn. Het lijkt misschien wreed, omdat de jonge Braziliaan meer dan 150 wedstrijden speelde voor Arsenal, maar hij wist het shirt nooit echt eigen te maken. Zijn teloorgang na zijn vertrek zegt genoeg", schrijft de columnist, die ook de selectie van Willian toelicht. De aanvaller is de enige speler uit de huidige selectie van Mikel Arteta die het elftal heeft 'gehaald'. Hij behoorde niet tot de selectie voor de eerste twee competitiewedstrijden tegen Brentford (2-0 nederlaag) en Chelsea (0-2 nederlaag). Willian kwam een jaar geleden transfervrij over van Chelsea. "Na alle vreugde over zijn komst, gevolgd door zeven verhuurperiodes in zeven seizoenen, had Joel Campbell natuurlijk in deze ploeg moeten staan, maar dat was voor de komst van Willian. Ik heb geen idee wat er is geworden van de Braziliaan die voor Chelsea speelde."