Atalanta haalt vervanger van Hateboer voor 10 miljoen euro op bij Chelsea

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 18:22 • Dominic Mostert

Davide Zappacosta laat Chelsea na vier jaar achter zich. De 29-jarige rechtsback keert terug naar Atalanta, zo maken beide clubs dinsdag bekend. Volgens eerdere berichtgeving van transfermarktexpert Gianluca Di Marzio betaalt Atalanta tien miljoen euro voor Zappacosta, die een vierjarig contract ondertekent. Zappacosta lijkt op korte termijn de plek van de langdurig geblesseerde Hans Hateboer in te nemen. Vorig seizoen speelde hij nog op huurbasis voor Genoa, terwijl hij in de voorbereiding op het huidige seizoen in enkele duels meedeed bij Chelsea.

Zappacosta zal voor de derde keer onder contract staan bij Atalanta. In januari 2011 werd hij door de club overgenomen van Isola Liri, maar vervolgens kwam hij alleen voor het beloftenteam van Atalanta uit. Na enkele seizoenen bij Avellino keerde Zappacosta in de zomer van 2014 terug bij Atalanta voor 900.000 euro. Hij speelde 29 competitiewedstrijden in zijn debuutseizoen en werd direct verkocht aan Torino, dat tien miljoen euro neertelde. In 2017 maakte hij voor een bedrag van 28 miljoen euro exclusief variabelen de overstap naar Chelsea, waarvoor hij uiteindelijk 26 competitieduels speelde.

Davide Zappacosta speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Genoa.

In het seizoen 2019/20 werd hij verhuurd aan AS Roma, maar een kruisbandblessure maakte na enkele maanden al een eind aan zijn seizoen. In de afgelopen jaargang kwam Zappacosta op huurbasis uit voor Genoa. Nu gaat hij op definitieve basis aan de slag in de Serie A. De vleugelverdediger, dertienvoudig international van Italië, wordt een concurrent voor Hateboer wanneer de Nederlander weer fit is. Vanwege een breukje in zijn voet moest Hateboer zich al afmelden bij toenmalig bondscoach Frank de Boer voor het EK; de verwachting is dat hij nog minstens twee maanden aan de kant staat.

"Ik ben heel blij om terug te zijn", liet Zappacosta voor de aanvang van zijn medische keuring al weten in een interview met Sky Italia. "Ik heb Bergamo wel een beetje gemist. Het is een speciale plek voor me. Ik heb hier mijn debuut in de Serie A gemaakt, dus het is mooi om terug te zijn. Ik ben hier om de ploeg te helpen en ik ga alles geven." Zappacosta had César Azpilicueta en Reece James voor zich in de pikorde bij Chelsea en mocht daarom vertrekken, ondanks dat zijn contract nog een jaar doorliep. Met Atalanta gaat hij de groepsfase van de Champions League in, dankzij een derde plek in het afgelopen seizoen.

Maandag liep de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano al vooruit op een vertrek van Zappacosta bij Chelsea. De Champions League-winnaar van het afgelopen seizoen zou ruimte willen maken voor de komst van Jules Koundé, die moet overkomen van Sevilla. Zappacosta mocht wijken en ook Kurt Zouma kan een andere club opzoeken, luidde de berichtgeving. Romano bracht Zouma in verband met West Ham United en Chelsea zou zelfs al tot een akkoord zijn gekomen met the Hammers over een transfer van dertig miljoen euro.