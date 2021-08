Wenger verrast Van Dijk en overhandigt eindelijk de FIFA-award

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 17:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:24

Virgil van Dijk heeft dinsdag eindelijk zijn FIFA-award overhandigd gekregen. De weer geheel fitte centrumverdediger van Liverpool ontvangt de prijs omdat hij vorig jaar werd opgenomen in de 'Men's World 11 of 2020' van de FIFA. De oorkonde die daarbij hoort kreeg hij uit handen van chief of global football development Arsène Wenger, die speciaal voor de gelegenheid was afgereisd naar trainingscomplex Melwood.

De FIFA maakte vorig jaar december al bekend dat Van Dijk was opgenomen het Elftal van het Jaar van de FIFA en de FIFPro. Naast de Nederlandse verdediger is er in het sterrenelftal ook plaats voor ploeggenoten Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold en Thiago Alcántara, die vorig jaar nog onder contract stond bij Bayern München. Manager Jürgen Klopp kreeg de award in de categorie Beste Trainer.

In case you were wondering why Arsene Wenger was at the Reds’ training session today… ???? — Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021

Vanwege de coronapandemie werden de prijzen acht maanden geleden nog niet uitgereikt. De FIFA heeft in de persoon van Wenger nu alsnog de winnaars in het zonnetje gezet. De voormalig manager van Arsenal was aandachtig toeschouwer bij de training van the Reds en reikte daarna de prijzen uit. De Fransman nam ook de tijd om op de foto te gaan met de Liverpool-spelers en Klopp.