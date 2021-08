Antonucci krijgt maand na debuut duidelijke boodschap van Feyenoord

Feyenoord is van plan om Francesco Antonucci wederom te verhuren. Trainer Arne Slot is tot deze conclusie gekomen na het aanschouwen van de 22-jarige aanvallende middenvelder in de voorbereiding en de eerste periode van het nieuwe seizoen. Antonucci werd afgelopen seizoen door Feyenoord al verhuurd aan FC Volendam. Het contract van de jonge Belg in De Kuip loopt door tot medio 2024.

"Hij (Antonucci, red.) heeft met pech te maken gehad. Hij is gekomen met een bepaald idee en dan komt er een trainer met nieuwe plannen. Hij valt nu een beetje tussen wal en schip", verduidelijkt clubwatcher Martijn Krabbendam dinsdag in de podcast van Voetbal International. Antonucci lijkt momenteel niet te passen in de plannen van Slot. Daarnaast is de jonge middenvelder momenteel herstellende van een lichte blessure die hij heeft opgelopen bij Feyenoord Onder-21. Het is nog niet bekend of clubs zich reeds gemeld hebben bij Feyenoord.

Antonucci werd medio 2019 door AS Monaco verhuurd aan FC Volendam. Een jaar later keerde de middenvelder terug, Korte tijd later tekende de spelmaker een vierjarig contract bij Feyenoord, met de optie op een vijfde jaar in De Kuip. Onderdeel van de deal met Monaco was dat Antonucci nog minstens een jaar op huurbasis voor Volendam zou uitkomen. Mede door zijn goede spel plaatste de club uit de Keuken Kampioen Divisie zich voor de play-offs om promotie, waarin NAC Breda uiteindelijk te sterk bleek te zijn.

De teruggekeerde Antonucci maakte op 22 juli zijn debuut bij Feyenoord in het Conference League-duel met FC Drita (0-0) uit Kosovo. Slot liet hem in de voorrondewedstrijd als invaller negen minuten opdraven. Sindsdien kreeg Antonucci geen speeltijd meer van de Feyenoord-trainer, die de middenvelder dus wederom elders ervaring wil laten opdoen.