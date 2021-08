Feyenoord neemt met fraaie video definitief afscheid van Leroy Fer

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 17:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:23

Leroy Fer is definitief geen speler meer van Feyenoord, zo is nu ook door de Rotterdamse club bevestigd. Eerder deze dinsdag bracht Alanyaspor al naar buiten dat de 31-jarige middenvelder voor twee seizoenen had getekend, met de optie op een derde jaar in Turkije. Feyenoord neemt met een fraaie video afscheid van Fer, die zelf ook met een dankwoord komt richting het Legioen van de Rotterdammers.

"Leroy wilde door de verwachting dat hij dit seizoen bij Feyenoord minder aan spelen toe zou komen en de fase van zijn carrière waar hij nu in zit graag nog een stap maken", verklaart technisch directeur Frank Arnesen op de clubsite. "Met de interesse van Alanyaspor deed die mogelijkheid zich voor hem voor. We zijn Leroy dankbaar voor wat hij zowel binnen als buiten de lijnen voor de club heeft betekend en wensen hem heel veel succes."

Leroy, You came back. Now it's time for a new adventure. Feyenoorder forever. ??#LeroyBedankt pic.twitter.com/HDqNMtd9gS — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 24, 2021

"Het liefst zou ik jullie allemaal bij naam willen noemen om jullie te bedanken", opent de vertrekkende Fer zijn dankwoord richting de Feyenoord-fans. "Mijn teamgenoten, de staf, alle mensen bij de club én natuurlijk de supporters. Mijn terugkeer naar Feyenoord twee jaar geleden voelde als thuiskomen. Zeker omdat de club en de supporters mij toen weer met open armen hebben ontvangen. Daar ben ik heel blij mee en iedereen dankbaar voor. Ik ga iedereen enorm missen. Ik wens Feyenoord het beste en blijf jullie zeker volgen."