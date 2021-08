‘Barcelona is nu al overtuigd en wil talent voor 10 miljoen definitief strikken’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 16:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:29

Barcelona aarzelt er niet over om Yusuf Demir definitief aan de club te binden. De Spaanse journalist Gerard Romero meldt dinsdag dat het bestuur van plan is om de koopoptie van tien miljoen euro in de huurovereenkomst met Rapid Wien na afloop van dit seizoen te activeren. Demir werd in juli op huurbasis naar het Camp Nou gehaald en slechts een maand later is men in Barcelona dus al overtuigd van zijn kwaliteiten.

Trainer Ronald Koeman is volgens Romero zeer onder de indruk van de progressie die Demir in korte tijd al heeft geboekt als speler van Barcelona. Men ziet in de pas achttienjarige vleugelaanvaller uit Oostenrijk echt een speler voor de toekomst, zo klinkt het. Demir zat tijdens de 4-2 overwinning op Real Sociedad nog negentig minuten op de bank bij de Catalanen. Afgelopen zaterdag tegen Athletic Club (1-1) kreeg hij van Koeman als invaller 28 minuten speeltijd. Barcelona is nu in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Getafe van zondagavond.

Met het debuut van afgelopen weekeinde tegen Athletic Club bereikte Demir een heuse mijlpaal. Hij is met 18 jaar en 80 dagen namelijk de op een na jongste niet-Spaanse speler die speelminuten maakt in LaLiga. Het record is nog steeds in handen van de onlangs naar Paris Saint-Germain vertrokken Lionel Messi. De Argentijnse aanvaller was in 2004 17 jaar en 114 dagen oud toen hij onder toenmalig coach Frank Rijkaard debuteerde in de hoofdmacht van Barcelona.

Demir traint voorlopig mee met Barcelona-B, maar Koeman ziet in hem zeker een speler die dit seizoen van waarde kan zijn voor het eerste elftal. Het Oostenrijkse talent werd al maanden gevolgd door Barcelona, voordat hij in juli de overstap maakte van Rapid Wien naar Spanje. Daarnaast verscheen Demir in de eerste helft van 2020 op de radar van Ajax, Manchester City, Manchester United, Bayern München en Borussia Dortmund.