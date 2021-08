Tottenham telt vijftien miljoen euro neer voor tweevoudig international

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 15:49 • Chris Meijer • Laatste update: 15:53

Tottenham Hotspur gaat zich versterken met Pape Sarr, zo meldt Fabrizio Romano. De transferexpert stelt dat alle partijen een mondeling akkoord hebben bereikt over de achttienjarige defensieve middenvelder van FC Metz. Tottenham is bereid om Sarr komend seizoen nog op huurbasis in Frankrijk te laten spelen, waarna hij in de zomer van 2022 de oversteek naar Engeland zal maken.

Romano meldt dat er sprake is van een mondeling akkoord, in afwachting van het ondertekenen van de contracten. Tottenham en FC Metz hebben elkaar gevonden in een transfersom van vijftien miljoen euro voor het nog tot medio 2025 lopende contract van Sarr in Noord-Frankrijk. De laatste plooi die moest worden gladgestreken, was het persoonlijke akkoord. Inmiddels zijn ook Sarr en Tottenham eruit, waardoor de transfer spoedig kan worden afgerond.

FC Metz en Tottenham praten nog over een huurperiode van Sarr, die dan nog tot de zomer van 2022 in Frankrijk zou spelen. De tweevoudig international van Senegal speelt pas een jaar voor de huidige nummer dertien van de Ligue 1. FC Metz nam hem over van het Senegalese Génération Foot en in zijn eerste seizoen kwam hij tot 25 optredens in de hoofdmacht. Dit seizoen staat de teller voorlopig op drie wedstrijden, waarin hij één assist leverde.