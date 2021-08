Liverpool heeft nog twee targets na vijfde contractverlenging in korte tijd

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 15:29 • Chris Meijer • Laatste update: 15:51

Andy Robertson heeft zich tot medio 2026 aan Liverpool verbonden, zo maakt de Engelse topclub via de officiële kanalen bekend. De 27-jarige vleugelverdediger had bij the Reds nog een contract tot 2024, maar heeft dus nu voor twee jaar bijgetekend. Na Virgil van Dijk, Alisson Becker, Fabinho en Trent Alexander-Arnold is Robertson de vijfde Liverpool-speler in korte tijd die zijn contract verlengt.

Volgens Engelse media moeten Jordan Henderson en Mohamed Salah spoedig volgen. Henderson ligt nog vast tot medio 2023 en gaat volgens The Athletic snel bijtekenen, terwijl ook het contract van Salah nog twee jaar doorloopt. Met Robertson is er nu in ieder geval reeds een akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis. “Het is geen geheim dat ik gelukkig ben bij de club, aangezien ik me nog langer aan Liverpool verbonden heb”, zegt Robertson op de website van Liverpool.

“Ik wil zo lang mogelijk bij de club blijven. Mijn familie en ik voelen ons hier op onze plek en ik ben blij dat deze reis verdergaat”, geeft de vleugelverdediger te kennen. Liverpool telde in de zomer van 2017 negen miljoen euro neer om Robertson over te nemen van Hull City. De 48-voudig Schots international - die eerder voor Queen’s Park en Dundee United speelde - kwam voorlopig tot 177 optredens voor Liverpool, met wie hij onder meer de Premier League en de Champions League wist te winnen.