UEFA-award voor Kjaer en medische staf voor hulp bij drama Eriksen

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 15:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:41

De UEFA President’s Award 2021 is voor Simon Kjaer en de medische staf van Denemarken, zo heeft de UEFA dinsdagmiddag officieel naar buiten gebracht. Op deze manier wil de Europese voetbalbond een passend eerbetoon maken naar de centrumverdediger en de doktoren van de Deense nationale ploeg voor hun rol in het drama rondom Christian Eriksen. De middenvelder zakte tijdens het EK-duel met Finland op 12 juni in elkaar, waardoor er al snel grote paniek onstond op het veld en de tribunes.

Eriksen kreeg een hartaanval op het veld van het Parken Stadion in Kopenhagen en de middenvelder werd gelijk behandeld door de medische staf van Denemarken. Kjaer schoot de doktoren al snel te hulp en de verdediger van AC Milan kreeg al snel vol lof voor zijn aandeel in de hulp voor zijn ploeggenoot. Kjaer ontfermde zich daarnaast lange tijd over Sabrina Kvist Jensen, de hevig geëmotioneerde vriendin van Eriksen.

?? This week, Denmark captain Simon Kjær and the medical team that saved the life of Christian Eriksen will receive the 2021 UEFA President’s Award.#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 24, 2021

De UEFA spreekt in het persbericht van een 'vitale bijdrage' van Kjaer en de medische staf van Denemarken tijdens het onwel worden van Eriksen tegen Finland. “Dit jaar overstijgt de President’s Award het voetbal“, zo reageert UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Het is een belangrijke en eeuwige reminder hoe waardevol het leven is en het brengt tevens heel duidelijk alle zaken van ons leven in perspectief. Ik heb ontzettend veel bewondering voor de doktoren en de medische staf voor hun geweldige reactie en hun kalmte, zaken die cruciaal bleken te zijn in de reanimatie van Christian.“

“Ik blijf dankbaar voor de voorbeeldige leiderschapskwaliteiten en de immense moed die de Deense aanvoerder, Simon Kjær, aan de dag legde in deze zeer kritieke situatie“, vervolgt Ceferin zijn dankwoord. “Ik wil Christian Eriksen en zijn familie ook mijn allerbeste wensen overbrengen tijdens zijn voortdurende herstel.“ Kjaer krijgt de prijs later deze week uitgereikt, zo voegt de UEFA daaraan toe.