Openbaar Ministerie wil makers van Steven Berghuis-graffiti vervolgen

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 15:09

Het Openbaar Ministerie wil de makers van de muurschildering van Steven Berghuis die een maand geleden opdook in Rotterdam vervolgen voor groepsbelediging en aanzetten tot haat. De van Feyenoord naar Ajax vertrokken aanvaller werd met graffiti afgebeeld als een jood gedurende de Tweede Wereldoorlog, met daarbij de tekst: 'Joden lopen altijd weg'. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn op zoek naar getuigen die meer weten van de makers van de muurschildering.

De in de woorden van het Openbaar Ministerie ‘zeer beledigende graffititekening’ werd gemaakt in de nacht van vrijdag 23 juli op zaterdag 24 juli rondom de Schuttersweg in Rotterdam Crooswijk. De gemeente heeft de muurschildering een dag later direct verwijderd. Feyenoord liet eerder al aan De Telegraaf weten dat de makers in aanmerking komen voor een stadionverbod, mits ze een seizoenkaart bij de club hebben. “Mocht bekend worden wie het zijn - en dat hopen wij van harte - dan komen ze wat ons betreft in aanmerking voor een stadionverbod.”

Ik zag deze graffiti van Berghuis vanmorgen in Rotterdam. Het ligt kennelijk heel gevoelig… #bayaja pic.twitter.com/jl70AazosT — J??HNGEVACCINEERD (@John_Rdam) July 24, 2021

Nu kondigt ook het Openbaar Ministerie maatregelen aan tegen de makers van de muurschildering. “De vrijheid van meningsuiting en meer specifiek de vrijheid van kunst is een groot goed in Nederland, maar met het plaatsen van een dergelijke schokkende tekening waarbij een grote groep mensen wordt beledigd en aangezet wordt tot haat is volgens het Openbaar Ministerie een duidelijke grens overschreden”, zo schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht.