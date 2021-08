Topweek Ajax-aanwinst Daramy krijgt vervolg met plek in Deense selectie

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 14:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:52

Mohammed Daramy kan binnenkort zijn debuut maken in de nationale ploeg van Denemarken. De pas negentienjarige aanvaller is door bondscoach Kasper Hjulmand namelijk opgenomen in de Deense selectie voor de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Schotland (1 september), Faeröer (4 september) en Israël (7 september) Een nieuw hoogtepunt dus voor Daramy, die zondag tot een akkoord kwam over de transfer richting Ajax. FC Kopenhagen houdt twaalf miljoen euro over aan de verkoop van de jonge buitenspeler.

Daramy, die zijn roots heeft liggen in Sierra Leone, nam met Denemarken enkele maanden geleden deel aan het EK Onder-21. In de kwartfinale tegen de latere winnaar Duitsland, die na het nemen van strafschoppen verloren ging, deed de kersverse aanwinst van Ajax 120 minuten mee. Naast Daramy zijn ook voormalig Ajacieden Nicolai Boilesen en Kasper Dolberg opgenomen in de definitieve selectie van Hjulmand. Christian Eriksen, die tijdens het EK-duel met Finland in elkaar zakte, heeft geen uitnodiging ontvangen van de Deense voetbalbond.

Het artikel gaat verder onder de video Ajax heeft Daramy op de radar: 'Transfers lastig, de markt is beperkt' Meer videos

De volledige selectie van Denemarken:

Doel: Kasper Schmeichel (Leicester City), Jonas Lössl (FC Midtjylland), Frederik Rönnow (1. FC Union Berlin)

Verdediging: Joakim Mæhle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Udinese), Nicolai Boilesen (FC Kopenhagen), Rasmus Kristensen (Red Bull Salzburg), Simon Kjaer (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Joachim Andersen (Crystal Palace), Jannik Vestergaard (Leicester City)

Middenveld: Daniel Wass (Valencia), Christian Nörgaard (Brentford), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Rasmus Falk (FC Kopenhagen), Anders Christiansen (Malmö FF), Philip Billing (Bournemouth)

Aanval: Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Martin Braithwaite (Barcelona), Kasper Dolberg (OGC Nice), Andreas Skov Olsen (Bologna), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Andreas Cornelius (Trabzonspor), Jonas Wind (FC Kopenhagen), Mohammed Daramy (Ajax).

