Ryan Babel zorgt voor speculatie op Twitter: ‘I’m going home’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 14:16 • Laatste update: 15:31

Een tweet van Ryan Babel zorgt dinsdag voor de nodige speculatie op social media. De 34-jarige aanvaller van Galatasaray schrijft op Twitter dat hij ‘naar huis gaat’. Babel heeft bij de Turkse topclub voorlopig nog een doorlopend contract tot medio 2022, maar Galatasaray zou hem willen slijten om zo te kunnen besparen op het salarishuis.

Babel kwam dit seizoen vooralsnog in iedere wedstrijd van Galatasaray in actie. In de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League tegen PSV (5-1 nederlaag) had hij een basisplaats, evenals in het eerste duel van het tweeluik met St. Johnstone (1-1) in de derde voorronde van de Europa League. In de overige vijf wedstrijden kwam Babel als invaller binnen de lijnen. In de totaal zeven optredens kwam hij dit seizoen nog niet tot doelpunten en assists.

I’m going home — Ryan Babel (@Ryanbabel) August 24, 2021

De 69-voudig Oranje-international heeft bij Galatasaray nog een doorlopend contract tot de zomer van 2022, maar volgens berichten uit Turkije mag hij Cimbom in deze transferwindow nog verlaten om zo in financieel opzicht ruimte te creëren. Een transfer wordt op dit moment vanuit Turkije als lastig beschouwd, vanwege het forse salaris van Babel bij Galatasaray. ‘I’m going home’, zo laat Babel dinsdag via Twitter weten. Het zorgt voor de nodige speculatie op Twitter. Galatasaray-supporters bedanken Babel al en wensen hem succes in de toekomst, terwijl er in de reactie eveneens wordt gesuggereerd dat hij mogelijk de overstap naar Kasimpasa zou kunnen gaan maken.

Babel speelde tussen 2013 en 2015 voor Kasimpasa, dat eerder deze week Ryan Donk transfervrij oppikte na diens vertrek bij Galatasaray. Indien Babel daadwerkelijk vertrekt bij Galatasaray, komt er na twee jaar en totaal 64 wedstrijden een einde aan zijn periode bij de Turkse topclub. Babel liet Galatasaray eerder al tijdelijk achter zich, toen hij in 2020 een halfjaar op huurbasis voor Ajax speelde. De aanvaller droeg verder in het verleden het shirt van onder meer Liverpool, TSG 1899 Hoffenheim, Deportivo La Coruña, Besiktas en Fulham.