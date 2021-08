‘Atlético Madrid biedt Saúl Ñíguez in laatste transferweek aan in Engeland’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 14:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:50

De kans is aanwezig dat Saúl Ñíguez in de laatste week van de zomerse transferperiode alsnog vertrekt bij Atlético Madrid. Goal onthult dinsdag dat de middenvelder is aangeboden bij Chelsea en volgens transferexpert Fabrizio Romano wordt er door beide partijen al enkele dagen gesproken. The Blues hebben al een eerste bod neergelegd in Spanje met een koopoptie in de huurovereenkomst. Manager Thomas Tuchel wil sowieso nog een middenvelder aantrekken, zo klinkt het vanuit Engeland. De transfermarkt sluit zijn deuren op 31 augustus.

Atlético hoopt te kunnen profiteren van de goede relatie met Chelsea, terwijl men met het verhuren van Saúl ook salaris wil vrijmaken om Matheus Cunha definitief over te kunnen nemen van Hertha BSC. Sky Deutschland wist maandag al te melden dat de Spaans kampioen een principeakkoord is bereikt met de Duitse club over een transfer van dertig miljoen euro. De verwachting is dat de deal voor Cunha op korte termijn wordt afgerond.

Saúl was enkele seizoenen een vaste waarde en een belangrijke kracht op het middenveld van Atlético. In het afgelopen kampioensjaar echter had trainer Diego Simeone hem steeds minder vaak nodig. Zijn zaakwaarnemers zijn al enige tijd bezig met een eventuele transfer richting de Premier League, met dus Chelsea als meest serieuze optie. Atlético wil wel dat clubs het jaarsalaris van Saúl van zeven miljoen euro overnemen. Hij werd in juli genoemd in een ruildeal met Barcelona inclusief Antoine Griezmann, maar een definitief akkoord werd nooit bereikt door beide partijen. Romano meldt tevens dat Manchester United zeer recent heeft geïnformeerd naar Saúl, die samen met Eduardo Camavinga op het lijstje staat van manager Ole Gunnar Solskjaer.

De 26-jarige middenvelder heeft een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro in zijn tot medio 2026 lopende contract in Madrid. Goal verwacht echter dat Chelsea het totaalbedrag kan terugbrengen naar 45 miljoen euro, mocht de Londense club Saúl volgend jaar definitief overnemen. Het lijkt er wel op dat Chelsea eerst spelers moeten verhuren of verkopen, voordat er zaken kunnen worden gedaan met Atlético. Ruben Loftus-Cheek, Ethan Ampadu, Tiemoue Bakayoko, Ross Barkley en Danny Drinkwater staan op de nominatie om de club tijdelijk of definitief te verlaten in de laatste fase van de transferwindow.