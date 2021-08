Ansu Fati bezorgt Koeman meevaller met terugkeer na bijna 10 maanden

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 12:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:25

Ansu Fati stond dinsdagochtend eindelijk weer eens op het trainingsveld van Barcelona. De achttienjarige vleugelaanvaller deed bij de start van de voorbereiding van het nieuwe seizoen al enkele tests, maar trainde nog niet mee met de selectie van trainer Ronald Koeman. Er wordt door de technische leiding van Barcelona geen enkel risico genomen met Fati, die sinds november vorig jaar herstelt van een zware knieblessure. De verwachting is dat hij na de interlandperiode pas in aanmerking komt voor speeltijd in de hoofdmacht van de Catalanen.

Fati raakt in november 2020 in de wedstrijd tegen Real Betis zwaar geblesseerd aan zijn knie en de jonge aanvaller werd dan ook gelijk geopereerd. Tijdens het revalidatieproces kreeg het toptalent van Barcelona regelmatig te maken met tegenslag en er waren in totaal vier operaties aan de meniscus in zijn linkerknie nodig. Fati meldde zich enkele maanden geleden bij Dr. José Carlos Noronha, die bekendstaat als een van de beste kniespecialisten ter wereld en als vertrouwde arts van Cristiano Ronaldo. De afgelopen weken werd de aanvaller in Madrid behandeld door enkele vooraanstaande fysiotherapeuten, wat overigens gebeurde onder supervisie van Barcelona.

De komende tijd zal door de medische staf van Barcelona worden gebruikt om Fati weer helemaal speelklaar te krijgen, zonder dat daarbij haast zal worden gemaakt. De thuiswedstrijd van zondagavond tegen Getafe komt sowieso te vroeg. In het eerste duel na de interlandperiode, op 11 september tegen Sevilla, zou Fati weleens zijn rentree kunnen maken in de wedstrijdselectie van Koeman. In dat geval heeft de talentvolle aanvaller tien maanden geen speelminuten kunnen maken voor de Spaanse grootmacht.

Fati speelde zich in de beginperiode van Koeman als trainer van Barcelona duidelijk in de kijker. Hij kwam tot vijf doelpunten in zijn eerste tien officiële wedstrijden namens de Catalanen. Kort daarna viel de aanvaller dus weg vanwege een zware knieblessure. Zijn naderende terugkeer is een flinke opsteker voor Koeman, die Sergio Agüero en Ousmane Dembélé moet missen vanwege blessureleed. Martin Braithwaite, Memphis Depay en Antoine Griezmann zijn derhalve de enige opties in de voorhoede, aangevuld met de uit Barcelona-B afkomstige Rey Manaj.