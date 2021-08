Leroy Fer sleept lucratief contract in de wacht bij Alanyaspor

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 11:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:23

Leroy Fer heeft zijn transfer naar Alanyaspor afgerond. De Turkse club heeft de komst van de Feyenoord-aanvoerder dinsdagmiddag bevestigd. Fer tekent een contract voor twee seizoenen, met de optie op een derde jaar. Daarnaast mag hij Feyenoord ondanks een doorlopend contract met een transfervrije status verlaten.

Feyenoord Transfermarkt weet enkele details uit het contract bij Alanyaspor te onthullen. Fer strijkt een netto jaarsalaris op van 650.000 euro en als de club kampioen wordt of als tweede eindigt volgt een bonus van 500.000 euro. Hij maakt al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord voor de tweede ontmoeting met het Zweedse IF Elfsborg van donderdagavond. De selectie van Arne Slot, die zijn elftal vorige week met 5-0 zag winnen in de heenwedstrijd, reist woensdag af richting Zweden. Fer mag vanwege de toegekomen concurrentie vertrekken bij Feyenoord. Op het middenveld geeft Slot de voorkeur aan Guus Til en Fredrik Aursnes, terwijl er door de komst van Gernot Trauner ook geen plaats meer voor hem lijkt te zijn in de achterhoede.

?? Alanyaspor, Leroy Fer ile 2+1 yillik sözlesme imzaladi. pic.twitter.com/Keko6B76rH — FutbolArena (@futbolarena) August 24, 2021

De inmiddels 31-jarige middenvelder mocht ondanks zijn reserverol bij Feyenoord blijven, daar Slot veel waardering heeft voor zijn leiderschapskwaliteiten. "Het is geweldig hoe hij, terwijl hij op de bank zit, meecoacht, de spelers aanvuurt en het team wil helpen", deelde de Feyenoord-coach onlangs een groot compliment uit aan Fer. "Alleen daarom al zou je hem willen laten invallen soms." Desondanks vertrekt Fer een jaar voor het aflopen van zijn contract uit Rotterdam-Zuid.

Fer speelde tussen 2007 en 2011 voor Feyenoord en keerde medio 2019 terug bij de Rotterdamse club. In de tussentijd stond de middenvelder onder contract bij achtereenvolgens FC Twente, Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City. Fer kwam in het shirt van Feyenoord tot 193 wedstrijden (21 doelpunten en 17 assists). In 2008 veroverde hij met Feyenoord de TOTO KNVB Beker.