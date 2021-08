Nice-voorzitter suggereert dat Guendouzi liegt over verwondingen

OGC Nice-voorzitter Jean-Pierre Rivère plaatst vraagtekens bij de verwondingen van Olympique Marseille-middenvelder Mattéo Guendouzi. Net als ploeggenoten Luan Peres en Dimitri Payet plaatste Guendouzi een foto van zijn verwondingen die hij had overgehouden aan de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen OGC Nice van zondagavond. Volgens Rivère had Guendouzi geen verwondingen toen hij nog op het veld stond.

Peres en Guendouzi deelden foto's van hun verwondingen: ze hebben allebei zichtbare schade aan hun nek. Payet heeft verwondingen opgelopen aan zijn rug, nadat hij werd geraakt door een waterfles vanuit het publiek. De wedstrijd werd gestaakt, nadat supporters van Nice het veld opkwamen. Ze gooiden eerst een flesje richting Payet en reageerden boos toen de spelmaker van Marseille het flesje teruggooide. Ze kwamen het veld op en hadden het voorzien op spelers van Marseille, die verwondingen overhielden aan de schermutselingen.

“Behalve de foto die we overal zien opduiken waar Payet wordt aangevallen, is er geen geweld gebruikt tegen spelers van Marseille”, benadrukt Rivère tegenover L’Équipe. De voorzitter van Nice zegt dat hij geen beelden is tegengekomen waarop Guendouzi wordt aangevallen. “Als je naar de ondersteunende beelden kijkt, zie je geen verwondingen aan zijn nek toen hij nog op het veld stond.”

De uitspraken van Rivère vallen slecht bij Olympique Marseille. Communicatiedirecteur Jacques Cardoze laat aan RMC weten dat de verwondingen van Guendouzi zijn beoordeeld door een onafhankelijke arts. “Ik was bij hen, er waren verwondingen. We hebben een onafhankelijke arts gezien in Marseille. De medische dossiers zullen bijdragen aan het onderzoek door de competitie en de tuchtcommissie.”