Club Brugge gaat transferrecord alsnog breken na coup van Ajax

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 08:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:20

Club Brugge gaat na het afketsen van de komst van Mohamed Daramy, die uiteindelijk van FC Kopenhagen naar Ajax gaat, alsnog het eigen transferrecord breken. Volgens de dinsdageditie van Het Laatste Nieuws staat de Belgische topclub op het punt om de komst van Kamal Sowah voor een bedrag van negen miljoen euro af te ronden. De 21-jarige Ghanees heeft al een verleden op de Belgische velden.

Een jaar geleden toonde Club Brugge al concrete interesse in Sowah, die in 2018 op zijn achttiende verjaardag een contract bij Leicester City ondertekende maar de eerste tweeënhalf jaar werd verhuurd aan de Belgische zusterclub Oud-Heverlee Leuven. Een te hoge vraagprijs zorgde ervoor dat de Bruggelingen afhaakten. “We zijn net niet weggelachen”, liet algemeen manager Vincent Mannaert toen nog optekenen in Sport Voetbalmagazine.

Na een sterk 2020/21, waarin hij 8 keer scoorde in 34 duels, keerde Sowah naar Leicester terug. Hij hoopte er nieuwe stappen in zijn carrière te zetten, maar een plaats in de A-kern bij manager Brendan Rodgers zat er niet in en nu staat hij alsnog voor een transfer naar Brugge. Het bedrag van negen miljoen euro betekent een recordtransfer voor Club Brugge. Het huidige record staat op naam David Okereke. De aankoop van acht miljoen euro hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Venezia, op huurbasis.

Sowah hielp OH Leuven de voorbije jaren mee aan de promotie naar de hoogste afdeling in België en was ook daar één van de revelaties. In totaal was Sowah goed voor 13 goals en 10 assists in 72 wedstrijden voor de fusieclub. Doorbreken in de Premier League bleef al die tijd zijn grote droom. “Eindelijk heb ik het shirt van Leicester mogen aandoen”, pronkte hij deze zomer nog op Instagram na speeltijd in een oefenduel.