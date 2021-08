Groots afscheid van Marco in De Kuip maakt indruk: ‘Het was zo mooi’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 07:14 • Daniel Cabot Kerkdijk

Marco van den Wildenberg kreeg afgelopen zondag in de rust van het competitieduel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles (2-0) een indrukwekkend afscheid voor tienduizenden toeschouwers. De ongeneeslijk zieke supporter stapt op 1 september op vijftigjarige leeftijd uit het leven. Het applaus en het gezang van de fans in de thuishaven van Feyenoord raakte hem midden op het veld tot in het diepst van zijn ziel. “Het was zo mooi.”

De beelden van het grootse afscheid in De Kuip zijn tienduizenden keren bekeken op sociale media. Van den Wildenberg stond tientallen jaren achter de bar van familiecafé ‘t Vinkje van zijn ouders en leerde daar veel Feyenoord-supporters kennen. De man trad graag op als deejay en noemde zichzelf DJ Provox, verwijzend naar de naam van het buisje dat tussen zijn slokdarm en luchtwegen zit. Dat kreeg hij al op zijn negentiende, na een operatie wegens keelkanker.

Van den Wildenberg nam de single Follow your dreams op en Paul de Leeuw en TMF besteedden aandacht aan zijn leven. Enkele jaren geleden keerde de ziekte plotsklaps terug. Hij laat zijn vrouw, vijf kinderen en een stiefzoon achter. “Voor mij is het goed. Ik heb een heel mooi leven gehad. Ik vind het vooral heel erg voor mijn jongste dochter”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Een goede vriend organiseerde het afscheid in De Kuip voor Van den Wildenberg, die samen met zijn zoon Joey het gras op ging. De fanatieke aanhang had in de twaalfde minuut al het spandoek ‘Marco, voor altijd in ons hart’ ontvouwd. “Het is zo fijn dat we dit samen hebben kunnen doen, een herinnering voor de rest van mijn leven. Feyenoord is en blijft ons cluppie”, vertelt zijn zoon.

“Van het oorverdovende lawaai krijg ik nu nog kippenvel’’, vertelt Marco. “De hele tweede helft zat ik op mijn stoeltje te denken aan wat me overkomen was. Wat was dit mooi!”