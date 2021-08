Kenneth Perez zou ‘storende factor’ bij Ajax ‘honderd procent zeker’ verkopen

Maandag, 23 augustus 2021 om 23:57 • Mart van Mourik

Kenneth Perez vindt het onbegrijpelijk dat Ajax Edson Álvarez nog niet heeft verkocht. De Amsterdammers ontvingen van Stade Rennes een bod van twintig miljoen euro op de Mexicaanse middenvelder, maar trainer Erik ten Hag wil Álvarez niet kwijt en Marc Overmars ging niet akkoord met de transfersom. Tijdens het programma Voetbalpraat op ESPN laat de analyticus zich kritisch uit over ‘storende factor’ Álvarez.

“Of Ajax het bod uit Frankrijk op Álvarez had moeten accepteren? Nou, wat mij betreft honderd procent zeker”, laat Perez maandagavond desgevraagd weten. “Ik vind hem aan de bal een storende factor in het spel van Ajax. Ik snap wel dat je iemand nodig hebt ‘die de bal kan veroveren’, het excuus dat ook bij PSV voor Ibrahim Sangaré gebruikt wordt. Maar als je de bal niet zo vaak inlevert, dan hoef je de bal ook niet zo vaak te heroveren.”

Sjoerd Mossou, tevens te gast in het programma, is van mening dat Álvarez wel ‘zijn steentje bijdroeg’ in het afgelopen Champions League-seizoen, maar Perez kan zich daar niet in vinden. “Ik vond toen ook al dat hij te vaak overal en nergens liep. Het duurt wat mij betreft gewoon allemaal te lang aan de bal. En dan kom je in de problemen, zeker als je bij een ploeg speelt die altijd in balbezit is”, aldus Perez, die het opvallend vindt dat Overmars, ondanks zijn ‘verkoopnood’, niet ingegaan is op bod uit Frankrijk.

“Als je per se moet verkopen, zoals Overmars zelf al vier of vijf keer zei, dan is hij een speler die je kan verkopen. Je hebt al een bod gekregen op hem, dus dan is het toch heel aannemelijk dat je dat accepteert? Het is toch geen onmisbare speler, lijkt mij?”, besluit Perez, wiens uitspraken overigens worden genuanceerd door Mossou. “Het ‘moeten verkopen’ van Ajax is natuurlijk wel relatief. Als het een halfjaar of een jaar langer duurt... Het ‘moeten verkopen’ van Ajax is een heel ander soort ‘moeten verkopen’ van Feyenoord”, besluit de journalist.