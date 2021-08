Antonio schrijft op weergaloze wijze geschiedenis in Premier League

Maandag, 23 augustus 2021 om 22:59 • Jeroen van Poppel

West Ham United heeft maandagavond in eigen huis gewonnen van Leicester City. De manschappen van David Moyes waren al in de eerste helft sterker en maakten het na een rode kaart voor Leicester-aanvaller Ayoze Pérez af: 4-1. Uitblinker Michail Antonio kroonde zich met twee doelpunten clubtopscorer aller tijden van West Ham in de Premier League (49 goals). Met name zijn laatste treffer was van enorme klasse.

West Ham had het initiatief, terwijl Leicester moeite had om uit de counter iets te creëren. De openingstreffer in de wedstrijd werd na 26 minuten voorbereid door Said Benrahma, die de bal vanaf links laag voor bracht. In het strafschopgebied zette Pablo Fornals handig de binnenkant van zijn schoen tegen de bal: 1-0. Tomás Soucek verzuimde er even later 2-0 van te maken met het hoofd. Leicester werd verder in de problemen gebracht door Ayoze Pérez, die in een duel hard op het onderbeen ging staan bij Fornals en rood kreeg.

Welkom bij de Antonio-show ??

Kort na zijn eerste, werkt hij ook zijn tweede van de avond binnen ?



En wat een aanname.. ??#ZiggoSport #PremierLeague #WHULEI pic.twitter.com/GTRl5N3HO5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 23, 2021

Na rust ging West Ham vol op zoek naar zijn tweede treffer en die werd in de 56e minuut ook gevonden. Antonio bleef oog in oog met doelman Kasper Schmeichel rustig en legde terug naar Benrahma, die de bal in het lege doel schoof: 2-0. In ondertal deed Leicester wat terug via Youri Tielemans, die eerst hard op een verdediger schoot en daarna de rebound binnen gleed: 2-1. Dichterbij dan dat kwam Leicester echter niet, want Antonio maakte er 3-1 van door zich met de rug naar het doel aan te laten spelen en knap uit de draai te scoren. Kort daarna deed Antonio er nog een schepje bovenop. Ditmaal nam de spits een lage voorzet schitterend aan door de bal over zijn tegenstander te liften en vervolgens binnen te glijden: 4-1.