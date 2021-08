Doelpunt Brahim Díaz cruciaal in zwaarbevochten overwinning van AC Milan

Maandag, 23 augustus 2021 om 22:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:08

AC Milan heeft maandagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Serie A. Op bezoek bij Sampdoria kwamen i Rossoneri al vroeg op een voorsprong, die nog wel in gevaar kwam maar niet meer uit handen werd gegeven: 0-1. Brahim Díaz, deze zomer definitief overgekomen van Real Madrid, was verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd.

De ploeg van trainer Stefano Pioli begon voortvarend aan het uitduel, daar de score al na negen speelminuten werd geopend. Davide Calabria troefde Tommaso Augello af aan de rechterkant van het veld en bezorgde een voorzet op maat bij Díaz. De middenvelder schoot ineens op doel en zag de bal, mede dankzij een slippertje van doelman Emil Audero in de linkerbenedenhoek binnenvallen: 0-1. Daarmee was Sampdoria wakkergeschud, want aan de overzijde kwam de thuisploeg binnen een tijdsbestek van ruim tien minuten liefst viermaal dicht bij een treffer.

Eerst brak Antonio Candreva door aan de rechterkant van het veld en bezorgde hij een harde en lage voorzet bij Mikkel Damsgaard, die zijn teen echter net niet tegen de bal kreeg. Vervolgens was er een hoofdrol weggelegd voor doelman Mike Maignan. Van circa 25 meter mocht Manolo Gabbiadini aanleggen voor een vrije trap. Hij vuurde een kanonskogel af op de sluitpost, die ternauwernood redding kon brengen. Even later was Maignan weer tot tweemaal toe belangrijk door een inzet van Omar Colley en een afgeketst schot te pareren.

Na een half uur spelen kreeg Rade Krunic een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen. Audero kon het schot van Theo Hernández maar half verwerken, waardoor Krunic een grote kans kreeg uit de rebound maar zijn schot in het zijnet zag belanden. Het was een klein wonder te noemen dat er in de aantrekkelijke eerste helft slechts een keer gescoord werd. In het tweede bedrijf was Maignan wederom belangrijk voor zijn ploeg. Gabbiadini profiteerde van een slippertje van Hernández, maar de spits van Sampdoria plaatste zijn schot in de handen van Maignan. Uiteindelijk moest Gabbiadini het veld in tranen verlaten, nadat hij verkeerd terechtkwam op zijn enkel.

Het tempo in de wedstrijd liep in het vervolg van de tweede helft terug en veel grote kansen werden er niet meer gecreëerd. Ante Rebic kwam het dichtst bij een nieuwe, Milanese treffer. Op slag van het eindsignaal produceerde de Kroaat een geplaatst schot richting de bovenhoek, maar zijn poging ging rakelings naast en de stand bleef ongewijzigd.