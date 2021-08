Ajax’ derde keus ‘in de één tegen één zelfs beter dan Sulemana’

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 00:00 • Yanick Vos • Laatste update: 22:48

Mohamed Daramy is de gewenste aanvallende versterking die trainer Erik ten Hag aan de Ajax-selectie kan toevoegen. Zondag meldden de Amsterdammers dat er een akkoord is bereikt met FC Kopenhagen over een transfersom van twaalf miljoen euro, een bedrag dat middels variabelen kan oplopen tot maximaal dertien miljoen euro. Met de negentienjarige Daramy haalt Ajax een multifunctionele aanvaller in huis, die ook in de nadrukkelijke belangstelling stond van Club Brugge.

Ondanks de aanwezigheid van Dusan Tadic, Sébastien Haller, Danilo Pereira, David Neres, Antony en Steven Berghuis liet Ten Hag aan directeur voetbalzaken Marc Overmars weten dat hij graag een extra aanvaller zou hebben. “We zijn op zoek naar een speler met snelheid, die het vermogen heeft om als spits en vanaf de linkerflank te spelen”, zei de trainer in de voorbereiding op dit seizoen in gesprek met Voetbal International. De pijlen werden vol gericht op Kamaldeen Sulemana. Een akkoord werd bereikt met FC Nordsjaelland en het leek een kwestie van tijd voordat hij gepresenteerd zou worden in de Johan Cruijff ArenA. Omdat Ten Hag hem geen basisplaats kon garanderen bleef Sulemana twijfelen over een verhuizing naar Amsterdam. Toen hij opnieuw vroeg om extra bedenktijd, trok Ajax de stekker uit de deal. De boodschap was duidelijk: Ajax betaalt geen zestien miljoen euro voor een twijfelaar.

Ajax heeft Daramy op de radar: 'Transfers lastig, de markt is beperkt'

Overmars schakelde door. Steven Bergwijn werd door diverse media gelinkt aan Ajax en zelfs Ten Hag gaf aan dat de aanvaller van Tottenham Hotspur goed past in het geschetste profiel. De Oranje-international had een mager seizoen achter de rug in de Premier League en stond naar verluidt open voor een terugkeer naar Ajax, de club waar hij in de jeugd speelde. Zover zou het niet komen, zo bleek zondagmiddag. Terwijl de ploeg van Ten Hag een 0-1 voorsprong uit handen gaf op bezoek bij FC Twente, bevestigde FC Kopenhagen via de officiële kanalen dat er onderhandeld werd met Ajax over Daramy. Uren later bevestigde Ajax het akkoord met de Deense topclub, terwijl laat op de avond De Telegraaf naar buiten bracht dat Daramy ook rond is met zijn nieuwe werkgever. De aanvaller, die na Sulemana en Bergwijn uiteindelijk de derde keus blijkt, tekent voor vijf jaar in Amsterdam.

Daramy, geboren en getogen in het Deense Hvidovre vlakbij Kopenhagen, is een zoon van ouders uit Sierra Leone. Op zestienjarige leeftijd hakte hij de knoop door om voor een interlandloopbaan in het shirt van Denemarken te gaan. Destijds was men er al van overtuigd dat de aanvaller het ver zou schoppen. Tot een debuut in de nationale ploeg kwam het nog niet, maar de negentienjarige aanvaller mag zich wel jeugdinternational noemen. Eerder dit jaar kwam hij met Jong Denemarken in actie op het EK Onder-21, waar Duitsland in de kwartfinale te sterk was. Als toptalent van Kopenhagen wordt Daramy al jaren gevolgd door diverse Europese topclubs. In het verleden werd hij al in verband gebracht met clubs als Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, AC Milan, Celtic, Sevilla, en Liverpool. Vorig jaar kwam zijn naam naar voren in de Duitse media, daar hij naar verluidt kandidaat was om de naar Chelsea vertrokken Timo Werner op te volgen bij RB Leipzig.

Met Daramy haalt Ajax een absolute blikvanger weg uit de Deense competitie. Hij was niet de eerste keus van Ajax, maar dat zegt volgens Ole Tobiasen niets. “Ik vind hem in de één tegen één zelfs beter dan Sulemana”, zegt de oud-verdediger van onder meer Ajax en FC Kopenhagen tegen het Algemeen Dagblad over de rechtsbenige buitenspeler, die doorgaans op de linkerflank wordt opgesteld. Waar Daramy in Nederland een onbekende naam is, daar wordt hij volgens Tobiasen in eigen land gezien als ‘het grootste talent van Denemarken’. Hij omschrijft hem als een creatieve buitenspeler die ook in verdedigend opzicht zijn steentje bijdraagt. Sören Lerby is ook onder de indruk van de kwaliteiten van de Ajax-aankoop. “Daramy is pijlsnel. Hij is alleen wel nog hartstikke jong. Of hij gaat slagen moet natuurlijk altijd blijken, maar ik snap wel dat Ajax bij hem is uitgekomen”, zegt de oud-Ajacied tegen dezelfde krant.

Daramy meldde zich op veertienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Kopenhagen, werd een jaar later topscorer in Onder-17 en was zestien jaar oud toen hij debuteerde in de hoofdmacht. Bij zijn debuut in het bekertoernooi tegen Viby IF was hij direct trefzeker; met zijn 16 jaar en 263 dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit voor Kopenhagen. Zijn competitiedebuut maakte Daramy in december 2018. De teller van de aanvaller, die uitkomt voor Denemarken Onder-21, staat op 17 goals en 10 assists in 91 officiële duels, waarvan hij er 51 vanuit de basis startte. Zijn cijfers zijn niet indrukwekkend en mogelijk is dat ook de reden dat hij niet eerder is weggekocht. In zijn eerste twee volledige seizoenen kwam hij niet verder dan respectievelijk vier en vijf competitiedoelpunten. Dit seizoen was hij tweemaal trefzeker in zes competitieduels. Hoewel zijn statistieken niet bijzonder overtuigend zijn, is Ajax toch overtuigd van zijn voetballende kwaliteiten.

Daramy is een buitenspeler die ook in de punt van de aanval uit de voeten kan. Op de linkerflank heeft hij bij Ajax aanvoerder Dusan Tadic voor zich. De Servische aanvaller speelt in Europees verband echter regelmatig in de punt van de aanval. Zijn positie kan Ten Hag dan invullen met Daramy. De Deens jeugdinternational is met zijn speelstijl niet te vergelijken met Tadic. De aankoop heeft meer snelheid, is een bedrijvige dribbelaar en heeft meer diepte in zijn spel. Met name die laatste kwaliteit hoopte Ten Hag aan zijn selectie toe te voegen. Sinds de start van vorig seizoen kwam de aankoop van maximaal dertien miljoen euro tot 91 geslaagde dribbels (succespercentage van 58 procent). Slechts één speler wist meer geslaagde dribbels te noteren in de Deense competitie: Sulemana (133). Laatstgenoemde heeft echter wel een lager succespercentage dan Daramy: 58 om 50 procent. Dribbelen hoeft Daramy niet meer te leren bij Ajax, het maken van doelpunten wel. Sinds het begin van het seizoen 2020/21 staat Daramy op de 32ste plaats op basis van Expected Goals: 44 schoten leverden 8 doelpunten op.

Dat Daramy aan het einde van deze week speler van Ajax is had twee weken geleden niemand verwacht. Club Brugge werkte op de achtergrond hard aan de komst van de aanvaller en bereikte zelfs een akkoord met Kopenhagen over een transfersom van dertien miljoen euro. De speler zelf zag een overstap naar Brugge zitten en dus leek het een kwestie van tijd voordat hij ploeggenoot zou worden van Noa Lang, Bas Dost en Ruud Vormer. Toen Ajax in beeld kwam veranderde Daramy van gedachten. De Amsterdammers zaten jaren geleden in dezelfde positie als de Belgische topclub. In 2017 had Ajax Richarlison zo goed als binnen. Watford mengde zich in de strijd en Ajax was kansloos. De interesse van Club Brugge zorgt er overigens wel voor dat Ajax diep in de buidel moet tasten voor een speler wiens marktwaarde door Transfermarkt wordt geschat op vier miljoen euro. Nadat Overmars naast Sulemana greep en Bergwijn een veel duurdere en wellicht onhaalbare optie is, had de directeur voetbalzaken er geen problemen mee om minimaal twaalf miljoen euro aan de Deense groeibriljant uit te geven. Niet eerder verkocht Kopenhagen een speler voor zo'n hoog bedrag. Daramy lost Denis Vavro af als duurst verkochte Kopenhagen-speler ooit. De Slowaak maakte in 2019 voor een bedrag van 10,5 miljoen euro de overstap naar Lazio.

"We hebben met Club gesproken en gehoord hoe zij erin staan", reageerde Daramy zondagavond in de Deense pers. "Ik wil niet ontkennen dat ze een goed plan voor me hebben opgesteld, waar ik blij mee was. Maar daarna deed Ajax een beter bod. We weten dat de club (Kopenhagen, red.) graag een hoge transfersom ziet. Het wordt een grote stap. Ajax is een grote club met veel goede spelers, het is een club die continu nieuwe talenten oppikt." Terwijl zijn club en belangenbehartigers zondag druk bezig waren om een transfer naar Ajax rond te maken, kwam Daramy gewoon in actie in de Deense competitie. Vlak voor tijd, nadat hij de assist op de 2-0 van Jonas Wind had geleverd, kreeg Daramy een publiekswissel. Onder begeleiding van een staande ovatie verliet Daramy het veld. Aanstaande donderdag kan de Kopenhagen-aanhang nog een laatste keer van hem genieten in de Conference League tegen Sivasspor. Het team van Jess Thorup won afgelopen donderdag met 1-2 in Turkije. Ajax bevestigt die details over het akkoord niet in het persbericht, maar de overeenkomst wordt wel bevestigd door De Telegraaf. De komst van Daramy wordt daardoor op zijn vroegst vrijdag gecommuniceerd.