Contractverlenging blijkt Fofana vleugels te geven; Jong AZ wint in extremis

Maandag, 23 augustus 2021 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

Jong PSV heeft maandagavond zijn eerste zege van het seizoen behaald in de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van Ruud van Nistelrooy werd bij de hand genomen door Fodé Fofana, die vrijdag een nieuw contract tekende bij PSV. De spits maakte tegen FC Eindhoven twee treffers: 3-2. In het andere duel won Jong AZ in de absolute slotfase van TOP Oss: 1-0.

Jong PSV - FC Eindhoven 3-2

Binnen twintig minuten kwamen de beloften van PSV op voorsprong dankzij Fofana, die van een meter of 25 uithaalde. Het lage schot leek houdbaar voor Nigel Bertrams, die de bal toch liet glippen: 1-0. Mohammed Amin Doudah vergrootte de score vlak voor rust door een afvallende bal uit een hoekschop op te pikken en via een been van de tegenstander in de kruising te leggen: 2-0.

Fofana bekroonde zijn avond negen minuten na rust in het slot met een hard schot, ditmaal onhoudbaar voor Bertrams: 3-0. Kort daarna gaf PSV-doelman Vincent Müller een doelpunt weg door slecht uit te trappen en zich vervolgens te laten omspelen door Dave de Meij: 3-1. FC Eindhoven kreeg extra moed door de tweede gele kaart van Doudah, die een te late tackle inzette en van het veld werd gestuurd. Een prachtige knal van Enrico Hernández bracht de bezoekers verder terug: 3-2.

Jong AZ - TOP Oss 1-0

De Alkmaarse beloftenploeg creëerde de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, toen Mohamed Taabouni de weg naar binnen vond maar het schot dat volgde niet tussen de palen kreeg. Halverwege de eerste helft kreeg TOP Oss een goede kans op de openingstreffer. Justin Mathieu dribbelde met enig fortuin langs Sem Dirks en Joey Jacobs, maar doelman Beau Reus behoedde zijn ploeg met een fraaie redding voor een achterstand. In het tweede bedrijf kwam Taabouni wederom in de gelegenheid om de ban te breken; uit een vrije trap schoot de middenvelder echter rakelings naast. Aan de overzijde kwam Lion Kaak het dichtst bij een doelpunt, toen zijn schot uiteenspatte op de lat. Uiteindelijk trok Jong AZ toch nog aan het langste eind. In blessuretijd zorgde Iman Griffith voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0.