Derksen: ‘Met dit commentaar op deze beelden ben je niet goed bij je hoofd’

Maandag, 23 augustus 2021 om 21:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:44

Johan Derksen heeft vol ongeloof geluisterd naar het interview van Roger Schmidt na afloop van het Eredivisie-duel tussen PSV en SC Cambuur (4-1). De trainer van de Eindhovenaren uitte voor de camera van ESPN kritiek op Jannick van der Laan, videoscheidsrechter bij het betreffende duel, die een overtreding van Marco Tol op Noni Madueke niet goed beoordeeld zou hebben. Derksen kan zich totaal niet vinden in de kritische noot en haalt maandagavond tijdens Veronica Inside hard uit naar Schmidt.

“Ik werd eigenlijk weer een beetje misselijk van die Roger Schmidt”, opent Valentijn Driessen, tevens te gast in het programma, wanneer de overtreding ter sprake komt. “Hij begon weer eens over de VAR. En ik ben het ook niet altijd eens met de VAR, maar Schmidt begon helemaal te stuiteren, terwijl die jongen (Tol, red.) gewoon de bal raakt. Pas in de actie daarna raakte hij een beetje de enkel van Madueke, die gewoon op de tackle rekende omdat hij wist dat er iemand aankwam”, vindt Driessen.

Roger Schmidt schrikt een beetje als hij de beelden ziet van Madueke ?? "Als de VAR dit niet ziet, dan hebben we geen VAR nodig" pic.twitter.com/2Yfxkxa3P8 — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2021

In de tweede helft maakte Tol een overtreding op de enkel van Madueke, waarna het er even op leek dat de negentienjarige vleugelspits niet verder kon. Uiteindelijk zette de maker van de 3-0 de wedstrijd toch voort, maar Schmidt was niet te spreken over het uitblijven van een rode kaart voor de invaller van Cambuur. “Het was een heel harde overtreding. Ik weet niet of het in het strafschopgebied was, maar dan was het een duizend-procent-penalty. Als de VAR bij dit moment niet in actie komt, hebben we de VAR niet nodig”, zei de keuzeheer na afloop over het moment.

“Het is toch een doodnormale tackle”, haakt ook Derksen in. "Het is gewoon een technisch perfect uitgevoerde tackle. Schmidt zet zichzelf gruwelijk voor lul. Als je die beelden ziet met dit commentaar erachter, dan ben je echt niet goed bij je hoofd.” René van der Gijp sluit zich volledig aan bij zijn collega’s. “Het is gewoon een hele rustige tackle van die jongen. Waar gaat dit over? Wat is die gozer (Schmidt, red.) een zeikerd, joh. Een mooiere tackle heb ik dit weekend echt niet gezien. Zou hij de herhalingen niet kijken voordat hij dat interview geeft? Wat lult hij!”, besluit de analyticus.