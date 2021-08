V/d Gijp mist aankoop in één linie bij Ajax: ‘Ze zullen toch wel iemand kopen?’

Maandag, 23 augustus 2021 om 21:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:08

René van der Gijp raadt Ajax aan om een nieuwe doelman te halen. De analist van Veronica Inside is net als zijn tafelgenoot Johan Derksen kritisch op het optreden van Maarten Stekelenburg afgelopen zondag. De keeper van Ajax liet tegen FC Twente (1-1) een afstandsschot van Robin Pröpper door.

"Ze kopen nu weer iemand voor twaalf miljoen euro...", doelt Van der Gijp op het aantrekken van Mohamed Daramy van FC Kopenhagen. "Maar ze zullen toch wel voor 31 augustus een keepertje kopen?", vraagt de oud-rechtsbuiten zich af. Van der Gijp vond de tegengoal die Stekelenburg kreeg te pakken. "Pröpper raakt hem aardig, maar niet vol. Houdbare bal. Ik kan me niet zo heel goed verplaatsen in een keeper, maar zou die keeper op het moment dat hij aanlegt weten dat hij maar één hoek heeft om in te schieten? Want in die andere hoek, dat lukt hem nooit. Dan had hij niet bij Twente gespeeld, laten we eerlijk zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Derksen is erg kritisch op Stekelenburg. "Die man stond in het Nederlands elftal, een van de fouten van Frank de Boer", vindt Derksen. "Maar alle ballen die erin gegaan zijn bij hem, die leken houdbaar. En dit balletje van die afstand had André Onana met één hand tegengehouden, en hij gaat met een zoutzak naar de hoek, dat zijn twee punten. Dan moet ik zeggen: Fred Grim heeft meteen ingegrepen met die Robin Ruiter bij Willem II, want dat kost je punten", doelt hij op de huurdeal van de Tilburgers met Anderlecht voor Timon Wellenreuther.

Derksen vindt ook dat Ajax een nieuwe doelman nodig heeft. "Ze kunnen zich toch niet veroorloven dat ze punten gaan verliezen op basis van een slechte keeper? De fout van Ajax is geweest dat ze Stekelenburg geweldig hebben overschat, want die was al jarenlang reservekeeper bij de clubs waar hij zat. Hij heeft nooit meer gekeept, de laatste vier jaar." Ajax heeft de onderhandelingen met de tot november geschorste Onana gestaakt, maar Derksen raadt aan om dat te heroverwegen.

"Als Ajax een goede keeper moet halen, dan ben je denk ik tien tot vijftien miljoen euro kwijt", weet Derksen. "Onana kan gratis de deur uitlopen, die wil een vet contract. Maar als je die jongen tien miljoen euro tekengeld in zijn hand geeft, dan heb je nóg een goedkope keeper voor de komende jaren. Een betere is er niet te koop." Valentijn Driessen denkt niet dat Ajax nog een andere doelman gaat aantrekken. "Daar had je toch al lang mee bezig moeten zijn?", aldus Driessen. "Ze gaan geen nieuwe keeper halen, ze denken dat dit goed genoeg is. Maar Europees ga je hieraan onderdoor."