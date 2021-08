‘PSG houdt rekening met vertrek Mbappé en benadert vriend van Neymar’

Maandag, 23 augustus 2021 om 19:59 • Jeroen van Poppel

Paris Saint-Germain houdt er zeer serieus rekening mee dat Kylian Mbappé nog deze transferwindow vertrekt, zo meldt RMC Sport. Hoewel er nog altijd geen officieel bod van Real Madrid binnen is, wordt dat in de laatste week van augustus wel verwacht. Als de aanbieding goed genoeg is zal PSG Mbappé laten gaan en zo een transfervrij vertrek volgende zomer voorkomen.

Voor PSG is de afwijzing van Mbappé op het contractvoorstel dat hij kreeg de enige smet op een verder zeer succesvolle transferperiode. De laatste aanbieding die de Parijzenaren deden aan de 22-jarige spits was een verbintenis voor vijf seizoenen met daarbij de optie voor nog een jaar. Mbappé zou volgens RMC Sport genoegen moeten nemen met het derde hoogste salaris achter Lionel Messi en Neymar.

Mbappé, die inmiddels een slechte relatie zou hebben met technisch directeur Leonardo, heeft laten weten niet op het aanbod in te gaan. Al maandenlang schrijft Marca dat Real Madrid een aanbieding voor Mbappé voorbereidt en RMC bevestigt dat. De Koninklijke haalde deze zomer minimaal 75 miljoen euro op met de verkoop van Raphaël Varane (Manchester United) en Martin Ödegaard (Arsenal) en zal spoedig in actie komen voor Mbappé. Opmerkelijk genoeg schrijft RMC dat PSG de afgelopen weken één officieel bod op Mbappé heeft ontvangen, dat afkomstig was uit Engeland.

Het doorgaans goed geïnformeerde sportkanaal voegt toe dat PSG al contact heeft opgenomen met Richarlison. De Braziliaanse aanvaller van Everton is een vriend van Neymar, die zijn naam liet vallen bij de clubleiding in Parijs. In 2018 maakte Richarlison voor 45 miljoen euro de stap naar Everton. De aanvaller ligt tot medio 2024 vast, waardoor technisch directeur Marcel Brands geen noodzaak heeft om over te gaan tot verkoop. De Braziliaan staat bij the Toffees na drie seizoenen op 121 officiële wedstrijden, waarin hij 43 keer scoorde en 10 assists gaf.