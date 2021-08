Romano onthult vraagprijs voor Ronaldo; vier clubs maken kans

Maandag, 23 augustus 2021 om 19:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:36

Cristiano Ronaldo blijft de gemoederen in Italië bezighouden. Fabrizio Romano maakt maandag in zijn livestream op Twitch bekend dat de 36-jarige Portugees deze zomer voor 25 miljoen euro weg mag bij Juventus. Er zijn slechts vier clubs die kans maken op de komst van Ronaldo, die alleen naar Engeland wil.

Ronaldo begon zondag in de openingswedstrijd van Juventus in de Serie A tegen Udinese op eigen verzoek op de bank. Daarmee voedde de steraanvaller, die alleen dit seizoen nog vastligt in Turijn, de geruchten rondom een mogelijke transfer. Juventus wil Ronaldo volgens Romano het liefst behouden, maar werkt voor 25 miljoen euro alsnog mee om de bestbetaalde speler uit de selectie te laten verkassen.

Paris Saint-Germain en Real Madrid hebben laten weten Ronaldo niet te zullen inlijven en daarmee blijft nog slechts een handvol clubs over. De topscorer aller tijden van Portugal wil terugkeren in de Premier League en wil hoe dan ook Champions League spelen dit seizoen. Daarmee blijven naast zijn voormalig werkgever Manchester United ook Chelsea, Manchester City en Liverpool over. "Het wordt een Engelse club of geen transfer", aldus Romano.

Pavel Nedved, de vicepresident van Juventus, rekent niet op een vertrek van Ronaldo. "We hebben samen met Ronaldo besloten dat hij op de bank zit. Het is niets bijzonders. Ronaldo blijft honderd procent zeker", zei Nedved zondag voorafgaand aan de wedstrijd tegenover DAZN. Ronaldo viel tegen Udinese (2-2) 31 minuten voor tijd in. Hij dacht diep in blessuretijd de winnende treffer te maken, maar werd teruggefloten wegens buitenspel.

In 134 officiële duels van Juventus was Ronaldo goed voor 101 doelpunten en 22 assists. Juventus werd met de aanvaller in de gelederen twee keer kampioen en won één keer de Coppa Italia. De club kwam echter niet in de buurt van de winst van de Champions League, het toernooi dat de Portugees liefst vier keer won met Real Madrid.